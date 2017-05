Schon heute Abend da: Kaltfront kommt früher als erwartet

NÜRNBERG - Nach dem überwiegend sonnigen Auftakt in die Woche zeigt sich das Wetter am Dienstag untertags noch ähnlich, spätestens in der Nacht auf Mittwoch schlägt dann eine Kaltfront zu. Am Vatertag kann es vor allem am Vormittag regnen. Für das Wochenende ist aber schon wieder Besserung in Sicht.

Eine Kaltfront vertreibt in den nächsten Tagen die sommerlichen Temperaturen aus Franken. © dpa



Der Dienstag startet noch ähnlich wie der Tag zuvor: Die Sonne bahnt sich regelmäßig ihren Weg durch die Wolken und die Temperaturen steigen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de auf maximal 25 Grad. In der Nacht auf Mittwoch überquert uns allerdings eine Kaltfront - nun doch schon etwas früher als erwartet, wie der Wetterochs schreibt.

Zwischen 16 und 21 Uhr könnte es vereinzelte Schauer und Gewitter geben, vielleicht bleibt es aber auch allgemein trocken - der Wetterochs ist sich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall frischt der Nordwestwind in Böen stark auf. Das Thermometer fällt in der Nacht auf bis zu 10 Grad ab.

Der Mittwoch und der Donnerstag werden dann wettertechnisch eher durchwachsen, die Kaltfront macht sich breit: wetter.com geht davon aus, dass die Temperaturen auf bis zu 14 Grad zurückgehen könnte, vereinzelte Regenschauer sind möglich. Am Vatertag ist vor allem vormittags mit Schauern zu rechnen, ehe es ab Mittag trocken bliebt.

Doch wie heißt es so schön? Auf Regen folgt Sonnenschein, richtig! Denn schon am Freitag steigen die Temperaturen wieder, die Sonne setzt sich durch. wetter.de prophezeit für Freitag 23 Grad und satte 12 Stunden Sonne. Da können wir doch auch über die kleine Kaltfront hinwegsehen, oder?

Ein vorsichtiger Blick aufs Wochenende macht Laune: Bisher sagen die Wetterfrösche Sonne satt und Temperaturen bis 27 Grad voraus.