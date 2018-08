Schon wieder! Lauter Knall lässt Franken aufschrecken

Erneut flogen Kampfjets über die Region - Polizei Unterfranken setzte Tweet ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Samstagmorgen hat in Franken wieder der Boden vibriert: Gegen 7.30 Uhr sorgte vor allem in Unterfranken ein Überschallflug für Aufregung. Die Polizei handelte schnell.

Nachdem im Juli ein Überschallflug zweier Kampfflugzeuge in Teilen Mittelfrankens für Verblüffung sorgte, hat es am Samstagmorgen Unterfranken erwischt: Gegen 7.30 Uhr überflogen wieder Kampfjets das Frankenland.

Die Polizei Unterfranken reagierte sofort und setzte einen Tweet ab, in dem es heißt: "NIX PASSIERT!!!" und "Macht euch keine Sorgen".

😅 NIX PASSIERT!!! ❗️Bei dem lauten Knall, der vorhin zu hören war, handelte es sich um einen sog. #Überschallknall der entsteht, wenn militärische #Kampfflugzeuge die #Schallmauer durchbrechen! Macht euch keine Sorgen! Es ist sonst nichts passiert! pic.twitter.com/EQ7kSZBOZk — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 25. August 2018

Die zwei Eurofighter starteten erneut in Neuburg an der Donau und überflogen Franken. Laut eines Sprechers der deutschen Luftwaffe war die sogenannte Alarmrotte auf dem Weg zu einem zivilen Airliner aus Ägypten. Dieser war auf dem Weg zum Düsseldorfer Flughafen. Allerdings bemerkte der Pilot noch vor Eintreffen der Eurofighter, dass er die falsche Funkfrequenz eingestellt hatte und korrigierte seinen Fehler.

Über Bamberg ging die Alarmrotte in den Überschallflug über. Der Knall war demnach über Franken bis nach Nordrhein-Westfalen zu hören. Einsätze, bei denen Kampfjets ausfliegen, um die Sitaution im deutschen Luftraum zu überprüfen, kommen im Jahr etwa 15 bis 20 Mal vor.

vek