Schreinerei-Halle brennt aus: Sechsstelliger Sachschaden

Keine Verletzten - 140 Feuerwehrleute an Löscharbeiten beteiligt - vor 1 Stunde

DUGGENDORF - Beim Brand in den Hallen einer Schreinerei in Duggendorf im Landkreis Regensburg ist in der Nacht auf Dienstag ein mittlerer sechsstelliger Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Etwa 140 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. © NEWS5 / Pieknik



Die in Massivbauweise kombiniert mit Holz errichtete Halle der Schreinerei wurde durch das Feuer vollständig zerstört, verletzt wurde niemand. In dem Betrieb wird Holz verarbeitet.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Menschen wurden keine verletzt. In der Halle befanden sich unter anderem hochwertige Maschinen zur Holzverarbeitung. Rund 140 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der noch nicht bekannten Brandursache aufgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Nächtlicher Brand: Schreinerei geht in Flammen auf Ein Brand in der Halle einer Schreinerei in Duggendorf (Landkreis Regensburg) hat in der Nacht auf Dienstag einen sechsstelligen Sachschaden verursacht. Das Feuer war gegen 1 Uhr ausgebrochen.



