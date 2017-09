Schulanfang in der Region: Wir haben alle Bilder!

Kunterbunte Schultüten und eine Menge gespannter Gesichter in Franken - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Volle Klassenzimmer, stolze Eltern, aufgeregte Erstklässler und übergroße Schultüten: Am Dienstag begann in Bayern wieder die Schule. Wir haben die schönsten Eindrücke des ersten Schultag in der Region gesammelt!

Bilderstrecke zum Thema Nürnberg: Sicherheitswesten zum Schulanfang in der Scharrerschule In der Nürnberger Scharrerschule gab es am ersten Schultag neben einer Schultüte gleich eine Warnweste mit dazu. Die Verkehrspolizei verteilte diese auf der Puppenbühne an die Erstklässler.



Bilderstrecke zum Thema Mit den Zweitklässlern in einer Klasse: Erster Schultag in Dechsendorf In der Dechsendorfer Grundschule sind in diesem Jahr erstmals drei Klassen gebildet worden, in denen die 30 Erstklässler zusammen mit den Zweitklässlern unterrichtet werden. In der proppenvollen Turnhalle, in der sich auch Eltern und Großeltern versammelt hatten, wurden die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt.



Bilderstrecke zum Thema "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" an der Pestalozzischule Im Beisein von OB Florian Janik wurde die Aktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" in Erlangen offiziell in der Pestalozzischule eröffnet. Reflektierende Schutzwesten bekommen die Abc-Schützen, damit sie auf ihrem Schulweg besser gesehen werden. Georg Gebhard, der Vorsitzende der Verkehrswacht Erlangen, überreichte symbolisch einige Westen. Die Drittklässler hatten ein Theaterstück zum Thema Verkehrserziehung für die Erstklässler vorbereitet.



Bilderstrecke zum Thema Aufgeregte ABC-Schützen: Der Schulanfang in und um Pegnitz Endlich war er da, der langersehnte große Tag: Der erste Schultag für viele kleine ABC-Schützen. Doch so schnell er kam, so schnell war er auch schon wieder vorbei. Wir haben die neuen Erstklässler in der Region in einer Bildergalerie für euch gesammelt.



Bilderstrecke zum Thema Schulanfang: Die ABC-Schützen in der Theo-Betz-Schule Neumarkt Aufgeregte Gesichter wohin man blickt, viele Kinder haben diesen Tag herbeigesehnt: der erste Schultag. Am Dienstag wurden an der Theo-Betz-Schule in Neumarkt fleißig Schultüten ausgepackt und viele neue Freundschaften begonnen.



Bilderstrecke zum Thema Erster Schultag in Treuchtlingen: 96 Kinder starten an der Grundschule An Mamas Hand und mit der Schultüte im Arm sind am Dienstagmorgen 96 Kinder zum ersten Mal in die Schule gegangen. In Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach wurden sie von den Zweitklässlern begrüßt.



Bilderstrecke zum Thema Grundschule "Neues Schloss": So lief die Einschulung Mit Spannung war der erste Schultag herbeigesehnt worden. Stolz wurde die Schultüte getragen, zunächst von den Kids, dann von den Eltern, wenn die Mädchen und Jungen ihre Schulen erkundeten und die Nachricht von diesem bedeutsamen Tag an bunten Ballons dem Wind anvertrauten. Der entscheidet über die Flugdistanz und damit tolle Preise als besondere Erinnerung an den Schulstart.



Bilderstrecke zum Thema Endlich Schule! Die Erstklässler in der Grundschule Kersbach Viel zu lange mussten die Kinder warten, jetzt ist es endlich soweit: der erste Schultag! An der Grundschule Kersbach kam deshalb nicht nur wegen der prall gefüllten Schultüten Freude auf.



Bilderstrecke zum Thema Erster Schultag in der Carl-Platz-Schule Herzogenaurach Diesen Tag haben viele Kinder herbeigesehnt: den ersten Schultag. In der Carl-Platz-Schule in Herzogen war es wie in den anderen Grundschulen ein besonderer Tag.



Bilderstrecke zum Thema Herzliches Willkommen für ABC-Schützen in Gunzenhausen Das ist einer der aufregendsten Tage für Kinder und Eltern gleichermaßen: Der erste Schultag. Auch in Gunzenhausen und Umgebung wurden die neuen Erstklässler herzlich willkommen geheißen.



Bilderstrecke zum Thema So war mein erster Schultag: Bilder aus den Foto-Alben unserer Leser Das neue Schuljahr hat begonnen. Wie immer ist es für Erstklässler ein großer Entwicklungsschritt, plötzlich in der Klassengemeinschaft unterrichtet zu werden. Alte Aufnahmen unserer Leser zeigen, wie sich die Kleidung, die Frisur und die Schultüte der ABC-Schützen im Lauf der der vergangenen Jahrzehnte verändert haben.



