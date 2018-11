Schulausfälle und Unfälle: Blitzeis sorgt für Chaos

In der Oberpfalz und Oberfranken kam es zu zahlreichen Kollisionen - vor 1 Stunde

TIRSCHENREUTH - Regen, der Straßen innerhalb von Sekunden in spiegelglattes Eis verwandelte, sorgte am Freitagmorgen in der Oberpfalz und in Oberfranken für reichlich Chaos. Während die Polizei zu zahlreichen teils schweren Unfällen ausrücken musste, bekamen die Kinder im gesamten Landkreis Tirschenreuth schulfrei. Der Schulweg wäre schlicht zu gefährlich für die Kinder gewesen.

Achtung, es ist glatt: Blitzeis kann Straßen in Sekunden in spiegelglatte Eisflächen verwandeln. In der Oberpfalz und in Oberfranken krachte es am Freitagmorgen deshalb mehrmals. (Archivbild) © dpa/Daniel Karmann



Achtung, es ist glatt: Blitzeis kann Straßen in Sekunden in spiegelglatte Eisflächen verwandeln. In der Oberpfalz und in Oberfranken krachte es am Freitagmorgen deshalb mehrmals. (Archivbild) Foto: dpa/Daniel Karmann



Schwer getroffen vom Blitzeis war besonders die Oberpfalz. Laut einem Sprecher der Polizei gingen ab 6 Uhr mehr Notrufe in der Zentrale ein als sonst. Insgesamt kamen dort über 150 Meldungen an. "Beim Großteil handelte es sich allerdings nur um Blechschäden mit leichteren Verletzungen", so der Sprecher der Polizei. In etwa 30 Fällen klagten Verkehrsteilnehmer jedoch über Verletzungen. Verursacht wurde das Blitzeis durch viel Regen, der vor allem im nördlichen Teil der Oberpfalz herunterkam, und dann gegen 7 Uhr weiter nach Schwandorf, Cham und Regensburg zog. Die Innenstädte in Tirschenreuth und Eschenbach waren für den Verkehr gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. In Neumarkt stürzten zwei Fußgängerinnen auf dem Eis und verletzten sich dabei leicht, in Sulzbach-Rosenberg verunfallte ein Radfahrer. Auch er zog sich leichte Verletzungen zu. Im Landkreis Cham rutschen Fahrzeuge gegen einen Schulbus, laut Polizei wurden drei Kinder dabei leicht verletzt.

In Tirschenreuth sorgten die glatten Straßen und Wege für einen schulfreien Tag: In allen Schulen im Landkreis fiel am Freitag der Unterricht aus, bestätigte eine Sprecherin des zuständigen Schulamtes. Es wäre zu gefährlich gewesen, die Kinder mit den Schulbussen oder Autos in die Schulen zu bringen, so hieß es. "Die Kinder, die trotzdem in die Schulen gekommen waren, werden bis 13 Uhr dort beaufsichtigt", erklärte die Sprecherin.

Doch auch in Oberfranken sorgte der gefrierende Regen für zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Bei Unfällen gab es mehrere Verletzte und viel Blechschaden. Besonders der Landkreis Wundsiedel wurde stark vom plötzlich auftretenden Blitzeis getroffen: Rund 30 Mal rückte die Polizei hier am Morgen aus. Bei einem Unfall bei Kirchlamitz wurde ein Mann schwer verletzt. In Rehau stürzte ein Fußgänger auf dem glatten Asphalt und zog sich Kopfverletzungen zu.

+++Achtung #Glatteis+++



Derzeit kommt es bei Regen aufgrund des gefrorenen Bodens zu Glatteisbildung.



Im Bereich #Wunsiedel ereigneten sich bereits mehrere Unfälle.



Bitte fahrt vorsichtig!!! pic.twitter.com/4jR7osq8oA — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 30. November 2018

als