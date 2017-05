Schule in Rehau nach Gasaustritt evakuiert

Leck vermutlich bei Bauarbeiten verursacht - keine Verletzten - vor 1 Stunde

REHAU - Seit den Mittagsstunden waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst damit beschäftigt, einen größeren Gasaustritt an einer Baustelle in Rehau (Landkreis Hof) in den Griff zu bekommen. Die erforderlichen Absperrmaßnahmen werden aus Sicherheitsgründen noch längere Zeit andauern.

Aus Sicherheitsgründen sperrten die Polizisten die Straßen um die Gefahrenstelle großräumig ab und brachten sowohl die Anwohner der umliegenden Häuser als auch Angestellte einer dortigen Firma in Sicherheit. © NEWS5



Aus Sicherheitsgründen sperrten die Polizisten die Straßen um die Gefahrenstelle großräumig ab und brachten sowohl die Anwohner der umliegenden Häuser als auch Angestellte einer dortigen Firma in Sicherheit. Foto: NEWS5



Eine bei Bauarbeiten in Rehau (Landkreis Hof) beschädigte Gasleitung hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst. Aufgrund des Lecks sei eine größere Menge Gas ausgetreten, teilte die Polizei mit. Deshalb wurden aus Sicherheitsgründen mehrere Wohn- und Geschäftshäuser geräumt und im Umkreis von rund 500 Metern alle Straßen sowie eine angrenzende Bahnlinie gesperrt.

In der Sperrzone liegt auch eine Volksschule. Die Kinder seien unmittelbar nach Schulschluss von Beamten und der Schulleitung aus dem Gebäude begleitet worden. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. An dem Großeinsatz waren rund 100 Rettungskräfte beteiligt. Dem Netzbetreiber zufolge sollte das Gasleck bis zum frühen Abend repariert sein. Bis dahin sollten die Anwohner ihre Fenster geschlossen halten und offenes Feuer, also auch Rauchen, vermeiden. Wodurch genau die Gasleitung beschädigt wurde, war zunächst unklar.

dpa