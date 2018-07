Schule schwänzen: Wenn vor den Ferien die Oma "stirbt"

Illegal ist das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht in Bayern nicht - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Ginge es nach manchen Eltern, dann wären nicht nur ihre Kinder plötzlich krank, sondern auch ihre eigenen Eltern tot. In Wahrheit fliegen sie mit ihren Sprösslingen schon vor den Ferien in den Urlaub. Aber warum eigentlich?

Grund für die rasanten Anstiege von Krankheits- und familiären Todesfällen unter den Schülern sind vor allem bereits gebuchte Urlaubsreisen: Viele Eltern sichern sich Flüge bereits im Voraus. © Sebastian Kahnert/dpa



Grund für die rasanten Anstiege von Krankheits- und familiären Todesfällen unter den Schülern sind vor allem bereits gebuchte Urlaubsreisen: Viele Eltern sichern sich Flüge bereits im Voraus. Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Wenn es um den Sommerurlaub geht, dann sind manche Familien skrupellos: Sie töten Oma und Opa – zumindest vor dem Schuldirektor. "Sie glauben nicht, wie viele Omas vor den Sommerferien plötzlich verstorben sind", erzählte Schulleiterin Nicola Mehl dem Spiegel. An ihrer Mittelschule in München wird sie vor den Sommerferien immer wieder mit Anträgen auf vorzeitige Befreiung konfrontiert. Sie lehnt sie alle ab – was die Eltern nicht davor hindert, sich andere Möglichkeiten einfallen zu lassen, ihre Sprösslinge frühzeitig in die Sommerferien zu holen.

Die Ausrede mit den verstorbenen Großeltern ist dabei ein Dauerbrenner. Zahlreiche Omas und Opas entschlafen dabei verdächtigerweise immer kurz vor Ferienbeginn. Eine andere beliebte Strategie ist es, die Kinder über die letzten Schultage krank zu melden. Nachprüfen kann die Schule diese Fälle schwer.

Verdächtige Krankheits- und Todesfälle

Grund für die rasanten Anstiege von Krankheits- und familiären Todesfällen unter den Schülern sind vor allem bereits gebuchte Urlaubsreisen: Viele Eltern sichern sich Flüge bereits im Voraus und sind deshalb an die Abreisezeiten gebunden. Flüge außerhalb der Ferienzeiten sind oftmals billiger, auch das frühe Buchen spart einiges ein. "Im teuren München beispielsweise können sich viele Familien keine Urlaube in der Hauptreisezeit leisten", vermutet Mehl.

Illegal ist das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht in Bayern nicht, es ist aber eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldstrafen geahndet werden kann. Vom Flug abhalten dürfen die Beamten die Familien allerdings nicht, wenn sie sie während der Schulzeit am Flughafen erwischen. Vor den Pfingstferien erwischten Polizisten bayernweit insgesamt 20 Familien, die in der Schulzeit mit ihren schulpflichtigen Kindern eine Reise antreten wollten. Alleine elf davon stammten aus Nürnberg.