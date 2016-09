Schüler vermisst: Wo ist der 14-jährige Nico?

WÜRZBURG - An einem Freitagabend verließ Nico Schiffler seine Wohngruppe im Würzburger Stadtteil Grombühl. Das ist nun fast zwei Monate her, seitdem wurde der 14-Jährige nicht mehr gesehen. Eine kleine Spur hat die Polizei aber.

Der 14-Jährige Nico Schiffler wird seit dem Abend des 15. Juli vermisst. © Privat



Am 15. Juli, einem Freitag, wurde der Schüler das letzte Mal gesehen: Am Abend verließ er seine Wohngruppe in der Lindleinstraße im Würzburger Stadtteil Grombühl. Als der 14-Jährige bis 22 Uhr nicht mehr zurück kam, riefen seine Betreuer die Polizei. Bisher brachten Suchmaßnahmen keinen Erfolg und auch bei bekannten Kontaktadressen konnten die Beamten den Jungen nicht finden. Laut Polizei gibt es aber Hinweise darauf, dass sich der Jugendliche im Raum Schweinfurt aufhalten könnte.

Von einem Verbrechen gehen die Ermittler bisher nicht aus, bitten nun aber die Bevölkerung um Hilfe: Nico Schiffler ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat braune Haare. Am 15. Juli trug er eine schwarzen Pullover, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe.

Wer Nico gesehen hat oder Hinweise auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/4571732 bei der Polizei Unterfranken zu melden.

