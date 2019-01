Schülerstreik: Hunderte demonstrieren in Franken

Deutschlandweite Aktion für mehr Umweltschutz und bessere Klimapolitik - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Sie demonstrieren für eine andere Klimapolitik. Tausende Schülerinnen und Schüler sind am Freitagvormittag in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen. Den Jugendlichen geht es vor allem um verbesserten Umweltschutz.

Bilderstrecke zum Thema #FridaysForFuture: Schüler in Erlangen demonstrieren gegen Klimawandel #FridaysForFuture: Unter diesem Motto gehen in diesen Tagen Schüler in ganz Deutschland auf die Straßen der Republik. Ihr Ziel: Auf den nicht aufhörenden Klimawandel in der ganzen Welt hinzuweisen. Auch in Erlangen wurden am Freitag die Hausaufgabenhefte abgelegt. Am Hugenottenplatz fanden sich hunderte Menschen ein. Hier kommen die Bilder.



Eine solche Bewegung hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben. In zahlreichen (Groß-)Städten sind Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren.

Die Organisation "Fridays for Future" veröffentlichte einen Zeitplan, der die verschiedenen Städte auflistet, in denen gestreikt wird. Auch Nürnberg und Erlangen sind vertreten. Am Hugenottenplatz versammelten sich die Jugendlichen um 11 Uhr, in Nürnberg hatten sich die Schülerinnen und Schüler bereits um 10 Uhr auf den Weg gemacht.

