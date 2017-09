Schulstart in Franken: Wer hat die schönste Tüte?

Leser-Aufruf: Schicken Sie uns Ihre ausgefallene Schultüte - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Für mehr als 112.000 Schüler begann am Mittwoch der Ernst des Lebens - und ihre Schultüte dürften wohl nur die wenigsten vergessen. Auch wenn es (eigentlich) auf den Inhalt ankommt, werden die Tüten selbst immer ausgefallener. Haie, ein Bauarbeiter und rosafarbene Einhörner - wir haben den fränkischen Grundschülern auf die Tüte geguckt!

Bilderstrecke zum Thema

Schultüten - eine Tradition, fast so alt wie der Grund ihrer Existenz selbst, die Schule. Der Kreativität sind beim Basteln keine Grenzen gesetzt und so wurde auch in diesem Jahr wieder über eine Menge kunterbunte Schultüten gestaunt. Wir haben die schönsten Bilder aus der Region gesammelt!