Schulstart in Franken: Wir haben alle Bilder aus der Region

Volle Klassenräume, stolze Muttis - wir sammeln die schönsten Fotos - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Der Ernst des Lebens beginnt: Von Weißenburg bis Pegnitz wurden in Franken heute Tausende Kinder eingeschult. Stolze Muttis, Riesen-Schultüten, volle Klassenräume - wir haben alle Bilder gesammelt. Ob Sie ihren eigenen ABC-Schützen finden?

Auch in Nürnberg starteten die Erstklässler in Begleitung von Eltern und Polizei in den neuen Lebensabschnitt. Während an der Nürnberger Carl-von-Ossietzky-Schule gelbe Leuchtwesten verteilt wurden, freuten sich die "Ersties" in Ziegelstein über Süßigkeiten .