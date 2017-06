Schüsse an S-Bahnstation bei München: Mehrere Verletzte

Polizistin wurde offenbar von einem Schuss am Kopf getroffen - Keine Hinweise auf Terror - vor 5 Minuten

MÜNCHEN - In der S-Bahnstation in Unterföhring im Landkreis München hat es am Dienstagmorgen mehrere Schüsse gegeben. Das berichtet die Polizei München auf Twitter. Eine Polizistin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Bei einer Schießerei am S-Bahnhof in Unterföhring bei München ist am Dienstagmorgen eine Polizistin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde die Frau von einem Schuss am Kopf getroffen. Auch der Täter wurde verletzt und festgenommen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise für einen terroristischen Hintergrund. Vorausgegangen war im Bereich des Bahnsteigs eine allgemeine polizeiliche Personenkontrolle. In deren Verlauf habe der Täter, dessen Identität noch unbekannt ist, eine Waffe gezückt und geschossen. Er selbst wurde daraufhin auch getroffen und verletzt.

ere Personen durch Schüsse verletzt. Polizeibeamtin schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Hintergründe und Einzelheiten des Vorfalls waren noch vollkommen unklar. "Die Lage ist unter Kontrolle", sagte die Polizeisprecherin der dpa. Hubschrauber und Spezialeinsatzkommandos seien im Einsatz, der S-Bahnhof sei abgesperrt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, betonte sie.

Situation vor Ort durch Polizeikräfte gesichert. Der Bereich um den S-Bahnhof #Unterföhring wird abgesperrt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017

Ein Augenzeuge berichtet auf Twitter von fünf bis zehn Schüssen.

War in der Sbahn in @Unterfoehring als die Schüsse fiehlen. Hab so um die 5-10 gehört 3 Polizisten in Deckung. Dann durten wir raus. — Ralf Kelzenberg (@ralfkelzenberg) 13. Juni 2017

Die Polizei schließt bei den Schüssen am S-Bahnhof Terrorgefahr aus. Es gebe keinerlei Hinweise und Anzeichen für einen Terrorverdacht, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München am Dienstag.

fr, dpa