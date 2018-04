Schüsse auf Wirt: Haftbefehle für Männer aus Unterfranken

Versuchte Tötung in Tiefgarage - Polizeibeamte durchsuchten Wohnungen - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/INGOLSTADT - Unbekannte hatten einen Gastwirt Mitte März spätabends am Tiefgaragenplatz seiner Wohnanlage in Ingolstadt mit einer Faustfeuerwaffe durch Schüsse schwer verletzt. Jetzt wurden Haftbefehle in Unterfranken vollzogen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt gründete die Kripo Ingolstadt nach dem Vorfall die "EG Tiefgarage". Im Raum Würzburg wurden nun Haftbefehle gegen zwei 45 und 55-jährige Männer vollzogen.

Die Wohnanwesen und Geschäftsräume wurden durchsucht. Die Beamten stellten mehrere Notebooks, Mobiltelefone und fünf Pkw sicher. Im Laufe der Identitätsfeststellung und Befragung erlitt der 55-jährige Tatverdächtige einen Kreislaufzusammenbruch und wurde in eine Klinik eingeliefert. Dort wird er polizeilich bewacht.

Verdachtsmomente für eine Tatbeteiligung

In Ingolstadt wurde eine 35-jährige Frau vorläufig festgenommen, ihre Wohnung wurde ebenfalls durchsucht. Auch gegen sie ergaben sich konkrete Verdachtsmomente für eine Tatbeteiligung. Sie befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam.

An der Polizeiaktion in Würzburg und Ingolstadt waren rund 90 Polizeibeamte im Einsatz. Angaben zu Hintergründen der Tat können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

