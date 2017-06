Bei Schüssen am S-Bahnhof in Unterföhring nahe München sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin schwer. Vorausgegangen war im Bereich des Bahnsteigs. Ein 37-Jähriger wollte offenbar einen Polizisten vor eine einfahrende S-Bahn schubsen. Das konnte der Beamte zwar verhindern, jedoch gelangte der Täter dabei an die Waffe des Mannes – und schoss damit einer Polizistin in den Kopf. © Andreas Prott, dpa