12 junge Frauen wollen Miss Schwabach werden

Beim Vorcasting wurde kräftig ausgesiebt — Finale am Samstag im Markgrafensaal - vor 36 Minuten

SCHWABACH - Die zwölf Teilnehmerinnen für die Wahl der Miss Schwabach am kommenden Samstag im Markgrafensaal stehen fest. Beim Casting in der Schwabacher Tanzschule "J & K – The Art of Dance" hatte die Jury die Qual der Wahl.

Erst einmal Maß nehmen: Wer Miss Schwabach werden will, muss auch so eine Prozedur über sich ergehen lassen.



Unter den 12 Teilnehmerinnen: Katharina Weinand aus Schwabach.



51 junge Frauen hatten sich beworben. 20 waren für eine persönliche Vorstellung ausgewählt worden. Ein Dutzend davon wird nun ins Rennen der regionalen Vorausscheidung für die Wahl zur Miss Germany gehen. Darunter auch einige Lokalmatadorinnen: Aylin Karatay, Emily Pyle, Katharina Weinand und Deria Koc stammen aus Schwabach.

Emily Pyle aus Schwabach.



Ihre Konkurrentinnen kommen allesamt aus der näheren Umgebung. Ebenfalls auf dem Laufsteg im Markgrafensaal werden sich präsentieren Yasmin Schmidt, Isabella Martina, Nathalie Sörgel und Sabrina Sichert aus Nürnberg, Angelina Hohnbaum und Tina Ledermann aus Wendelstein sowie Lilian Totty aus Lauf und Denise Schöttner aus Cadolzburg.

Deria Koc aus Schwabach. © Fotos: Robert Schmitt



Grundsätzlich, das sagen die Statuten, muss man bei einer Miss-Wahl nicht unbedingt aus dem Ort kommen, dessen Titel man später einmal tragen könnte. So stammte die vergangenes Jahr in Wendelstein gekürte Miss Roth, Marie Rauscher, weder aus Roth noch aus dem Landkreis Roth, sondern aus der Nähe von Augsburg.

Wie dem auch sei: Die Siegerin der "Miss-Schwabach"-Wahl qualifiziert sich zur Wahl der Miss Bayern. Die schönste Frau im Freistaat kann dann an der Wahl zur Miss Germany im Europapark Rust teilnehmen.

In den Wertungsdurchgängen beim "Ball der weißen Nacht" am Samstag präsentieren sich die Damen im Abendkleid und im Bikini-Outfit. Es fehlt auch das obligatorische Interview des Moderators mit einer jeden Teilnehmerin nicht. Dabei geht es um Natürlichkeit, Schlagfertigkeit und Sympathie. Nach Auswertung der Jurystimmen erfolgt die Siegerehrung zum Abschluss der Veranstaltung.

