13-Jährige missbraucht: Schwabacher verurteilt

Täter war erst kurz zuvor selbst Vater geworden - 07.12.2016 06:00 Uhr

SCHWABACH - Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde ein 21-jähriger Facharbeiter aus Schwabach zu einer Geldstrafe von 1700 Euro verurteilt. Dabei kam ihm vor allem zugute, dass er geständig war und damit seinem 13-jährigen Opfer eine Aussage vor Gericht ersparte.

Laut Staatsanwalt Hellein manipulierte der 21-Jährige vor einer Schülerin nicht nur an seinem Glied. Vom Fahrersitz seines Autos aus machte er dem erst 13 Jahre alten Mädchen auch noch ein unsittliches Angebot: "Ich geb‘ dir 150 Euro, wenn du mir einen bläst." Vollkommen geschockt, so der Staatsanwalt, habe die 13-Jährige die Flucht ergriffen.

"Eine Dummheit"

"Ja, das stimmt", sagte der junge Mann nach dem Verlesen der Anklageschrift. In einem Brief an Jugendrichter Reinhard Hader hatte er sogar eingestanden, dass es nicht das erste Mal war, dass er sich der Schülerin genähert habe. "Es war eine Dummheit von mir", erklärte der Angeklagte und versprach, dass das nie mehr vorkommen werde.

Staatsanwalt Klaus Hellein verstand nicht, dass der Facharbeiter die Tat nur acht Tage nach der Geburt seines ersten Kindes beging. Für ihn war das Verhalten nicht wirklich nachvollziehbar.

Auch Jugendrichter Reinhard Hader meinte, dass das "nicht normal ist" und folgte in seinem Urteil dem Antrag Helleins: Gemäß seiner Einkommensverhältnisse muss der 21-Jährige 60 Tagessätze zu 25 Euro an die Staatskasse überweisen.

ahei

Mail an die Redaktion