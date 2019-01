135 Sternsinger sind in Schwabach unterwegs

Sammeln für behinderte Kinder in Peru - Aussendung vor dem Rathaus - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Kinder singen, Kinder sammeln, Kinder spenden – an andere Kinder, denen es schlechter geht. Die ebenso einfache wie einleuchtende Idee der Sternsinger wird seit 1959 umgesetzt, mit Erfolg.

Die drei Sternsingergruppen vor dem Rathaus. © co/Foto: Correll



Die drei Sternsingergruppen vor dem Rathaus. Foto: co/Foto: Correll



In diesem Jahr kommen die Erlöse der Aktion Kindern mit Behinderung in Peru zugute. Dafür sind aus Schwabach insgesamt 135 Kinder vom 3. bis zum 6. Januar unterwegs. Die Gemeinde St. Sebald besucht mit 75, die Gemeinde Peter und Paul mit 45 und die Eichwasener mit 15 Sängerinnen und Sängern Häuser und Wohnungen im Stadtgebiet.

Oberbürgermeister Matthias Thürauf kam gestern bereits in den Genuss: Für den guten Zweck ließ er sich nicht lumpen und versprach für 2019 sogar ein gemeinsames Essen zum Abschluss, das den fleißigen Sternsingern von der Stadt spendiert wird. „Uns geht es verdammt gut. Wenn wir ein bisschen was abgeben, kann das für andere das Leben deutlich verbessern“, betonte Thürauf. Bis zum Sonntag klingeln also Caspar, Melchior und Balthasar an den Türen, bevor mit Abschlussgottesdiensten in den jeweiligen Gemeinden die Aktion beendet wird.