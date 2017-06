200.000 Euro Schaden nach Brand in Rednitzhembach

Das Feuer in der Doppelhaushälfte brach im zweiten Obergeschoss aus - vor 16 Minuten

REDNITZHEMBACH - Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Rednitzhembacher Ortsteil Untermainbach (Landkreis Roth) ist am Sonntagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar.

Aus einer Doppelhaushälfte schlugen am späten Sonntagabend in Rednitzhembach Flammen. © Jürgen Karg

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 22.35 Uhr am Sonntagabend in einer Doppelhaushälfte im Nelkenweg aus bisher nicht geklärter Ursache aus. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei befand sich der Brandherd im Deckenbereich eines Zimmers im zweiten Obergeschoss.

Von dort breitete sich das Feuer über den ausgebauten Spitzboden auf den Dachstuhl aus. Ein Übergreifen auf die benachbarte Doppelhaushälfte verhinderte die Feuerwehr Rednitzhembach.

Die betroffene Doppelhaushälfte sowie die benachbarten Häuser wurden evakuiert. Die Bewohner des vom Brand betroffenen Gebäudes konnten nicht in ihr Haus zurück und wurden von Bekannten aufgenommen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

