2000 Schwabacher feiern beschwingt ins Jubiläumsjahr

Glänzende Stimmung bei Silvesterparty im vollen Museumspark - 01.01.2017 09:30 Uhr

SCHWABACH - Volltreffer am Stadtmuseum: Die Silvesterfeier zum Auftakt des Schwabacher Stadtjubiläums im Jahr 2017 ist großartig verlaufen. Rund 2000 Besucher waren trotz eisiger Minusgrade gekommen, um den Start in das Festjahr „900 Jahre Schwabach“ hautnah mitzuerleben.

Wunderbarer Auftakt: In der Silvesternacht wurde der Museumspark zum Treffpunkt für ein entspanntes und friedliches Fest. Besser kann das Jubiläumsjahr kaum beginnen. © Fotos: Robert Schmitt



Wunderbarer Auftakt: In der Silvesternacht wurde der Museumspark zum Treffpunkt für ein entspanntes und friedliches Fest. Besser kann das Jubiläumsjahr kaum beginnen. Foto: Fotos: Robert Schmitt



Mit einem flotten musikalischen Programm, einer Filmpremiere, einem Barock- und einem Höhenfeuerwerk sowie dem offenen Ausstellungsbereich hatten die Macher um Kulturamtsleiterin Sandra Hoffmann-Rivero, der Projektleiterin für das Stadtjubiläum, für Stimmung gesorgt.

„So haben wir uns das gewünscht, dass sich die Freunde der Stadt hier treffen und ganz entspannt Silvester feiern“, kommentierte Sandra Hoffmann-Rivero den bestens gefüllten Museumspark, in dem sich auch zahlreiche prominente Schwabacher und Stadtratsmitglieder versammelt hatten.

Bilderstrecke zum Thema 900 Jahre: Schwabach feiert ins Jubiläumsjahr hinein Für Schwabach ist das Jahr 2017 ein ganz besonderes. Im Jahr 1117 wurde der Ort als "Villa Suabach" erstmals urkundlich erwähnt. Demzufolge wird in diesem Jahr das 900-jährige Bestehen der Goldschlägerstadt gefeiert. Die Schwabacher freuen sich schon lange auf diesen runden Geburtstag und ließen es zum Auftakt des Jubliäumsjahres an Silvester ordentlich krachen.



Der Höhepunkt dann kurz vor Mitternacht: Der Film zum Stadtjubiläum feierte Premiere. Dem Schwabacher Filmemacher Eric Deyerler ist ein schöner und kurzweiliger Streifen gelungen, in dem man viel über die Geschichte der Goldschlägerstadt erfährt und ebenso viel darüber, warum seine Bürgerinnen und Bürger hier so gerne leben. Sabine Weigand, Willi Büttl und Carola Lubowski machen sich auf zu einem Spaziergang durch das Zentrum.

Eingestreut in das „Walking-Movie“ sind Interviews mit zahlreichen Schwabachern. Im Abspann wurde ein virtuelles Feuerwerk gezündet.

Danach fieberten schließlich alle per Countdown dem realen Feuerwerk entgegen. Den Cocktail oder den Glühwein in der linken, den Sekt in der rechten Hand. Dem Wunsch „A gsunds Neues“ folgten viele Umarmungen und Küsse.

Musikalisch hatte man voll auf Eigengewächse der Region gesetzt. Der Schwabacher Bassist Bernie Batke mit seiner mittlerweile schon bundesweit bekannten Formation „Smokestack Lightnin’“ sowie der Kammersteiner Gitarrist Uwe Kamolz und seine Band „Trio Espresso“, die leider nur als Duo auftreten konnte, wechselten sich ab.

Nicht nur die Fans rückten nah an die Bühne heran. Fröhliches Swingen, ausgelassenes Tanzen und wildes Klatschen inklusive. Eine Feierstimmung wie sie im Buche steht. „Jubel 17“, der Arbeitstitel der Silvesterfeier bewahrheitete sich auf ganzer Linie.

„Nachts im Museum“: Diesen Titel einer erfolgreichen Hollywood-Komödie hatten wohl die zahlreichen Besucher vor Augen, die die offenen Tore des Museums nutzen wollten. Auch wenn es letztlich nicht so spektakulär, abenteuerlich und lebendig zuging wie im Spielfilm, war die Ausstellung über Schwabachs Wirtschaftsgeschichte im Neubau doch so gut besucht wie noch nie. Am Eingang begegnete der verlassende Strom Neugieriger einer langen einströmenden Reihe Interessierter. „Heute sind soviel Leute hier wie an den vier Ostertagen zusammen“, schätzte Museumsleiter Tobias Schmid.

Das neue Jahr hat man dann mit zwei Feuerwerken begrüßt. Es begann damit, dass die Jubiläumsmarke illuminiert wurde. „900 Jahre“ entzündete sich vor aller Augen ehe sich ein barocker Feuerregen ergoss, gefolgt von farbigen Lichtspuren hoch im Himmel über Park und Museum. Die privaten Raketen im Zentrum und im Stadtteil Eichwasen machten das Silvesterspektakel als bunter Leuchtrahmen komplett.

Danach war noch lange nicht Schluss. Offiziell ging die Feier mit einer gemeinsamen Session der Musiker gegen ein Uhr morgens zu Ende.

ROBERT SCHMITT