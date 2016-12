Bethlehem ist überall. Der Stall steht gleich neben Schwabachs altem Zollhaus. Und am Dietersdorfer Dorfweiher. Oder in einem Alpen-Bauernhof im Wohnzimmer der Familie Kobras. Jedes Jahr von Neuem fasziniert, mit welch unerschöpflicher Fantasie und Liebe zum Detail die Weihnachtsgeschichte ganz unterschiedlich in Szene gesetzt wird — wie auch der „Schwabacher Krippenweg Stadt & Land“ eindrucksvoll beweist.

Beim Richtfest konnte man den Fortgang der Arbeiten am neuen Seniorenzentrum in Wendelstein, am Kreisverkehr Kohlschlag/Sperbersloher Straße, begutachten. Im Juli war Spatenstich, Ende 2017/Anfang 2018 soll das Zentrum in Betrieb gehen.