Manchmal merkt der Fotograf sofort, dass es ein tolles Bild wird, wenn er den Auslöser drückt. Manchmal sieht man es auch erst später. Jedenfalls hat es ein paar Mal geklappt dieses Jahr - in Schwabach, Wendelstein, Rednitzhembach, Schwanstetten, Katzwang, Rohr, Kammerstein, Abenberg oder Büchenbach. Die schönsten, skurrilsten und lustigsten Fotos 2016.

Bethlehem ist überall. Der Stall steht gleich neben Schwabachs altem Zollhaus. Und am Dietersdorfer Dorfweiher. Oder in einem Alpen-Bauernhof im Wohnzimmer der Familie Kobras. Jedes Jahr von Neuem fasziniert, mit welch unerschöpflicher Fantasie und Liebe zum Detail die Weihnachtsgeschichte ganz unterschiedlich in Szene gesetzt wird — wie auch der „Schwabacher Krippenweg Stadt & Land“ eindrucksvoll beweist.