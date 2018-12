Proppenvoll war es am Freitag auf dem Schwabacher Weihnachtsmarkt: An dem leichten Regen störten sich die Besucher nicht, stattdessen lauschte man dem bewegenden Prolog von Christkind Celine und den Sebalder Spatzen. Dazu lockten die beleuchteten Buden mit Schätzen aus der Küche und dem Kunsthandwerk.

Am 6. September Gegen 11.30 Uhr setzten Zeugen einen Notruf ab und meldeten, dass sie in Leerstetten (Lkr. Roth) einen leblosen Mann aufgefunden hätten. Es handelte sich um den 65-jährigen Marktgemeinderat Erhard Schneider. Wenige Minuten später waren die ersten Polizisten und der Rettungsdienst vor Ort. Bald darauf wurde eine Tatverdächtige festgenommen. Sie hat sich in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg das Leben genommen. So werden die Hintergründe der Tragödie möglicherweise für immer im Dunkeln bleiben.