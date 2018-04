Die Osterbrunnenfeier der Schwabacher Frauen-Union (FU) überspannte in diesem Jahr den kompletten Marktplatz. Der Musikzug des TV 48 und Reiterliche Jagdhorn-Bläser-Korps sorgten für den musikalischen Rahmen. Unmittelbar unter dem Osterbrunnen tanzte der Heimat- und Trachtenverein. Die Verantwortlichen sprachen von einem gelungenen Fest.

Am Abend des Karfreitag waren offenbar zwei 34-jährige Männer im Schwabach Norden in einen heftigen Streit geraten: Dabei stach einer der beiden den anderen in der Franz-Xaver-Schuster-Straße nieder. Kurz nach der Tat konnten Polizisten den Tatverdächtigen festnehmen, er wird nun zu dem Geschehen verhört.