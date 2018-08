300-Tonnen-Koloss hebt Brückenteile bei Schwabach ein

Am Samstagabend rückte der XXL-Kran an der A6 an - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Für Andreas Dobschütz und sein Team von der Autobahndirektion Nordbayern war es reine Routine, für Autofahrer und Baumaschinen-Fans ein wahres Spektakel: In der Nacht zum Sonntag rückte ein 300-Tonnen-Kran an der A6 bei Schwabach an, um schwere Brückenteile an ihren Platz zu heben. Hier gibt es die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Nächtliches Spektakel: XXL-Kran hebt Brückenteile bei Schwabach ein Neun Brückenteile mit jeweils 48 Tonnen galt es in der Nacht zum Sonntag an der A6 bei Schwabach einzusetzen. Dafür setzten Andreas Dobschütz von der Autobahndirektion Nordbayern und sein Team auf einen 300-Tonnen-Kran, der die schwere Last sicher nach oben bugsierte.



evo