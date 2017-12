350.000 Euro Schaden: Unfall mit Schwertransport auf A6

Fahrzeug transportierte wertvolles Rotorblatt für Windanlage - vor 14 Minuten

SCHWABACH - Sehr hoher Sachschaden aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz einer Kollision auf der A6 bei Schwabach - am Unfallschwerpunkt Höhe Anschlussstelle Roth.

In der Nacht zum Mittwoch um etwa zwei Uhr befuhr laut Polizei ein Kraftfahrer mit seinem Lastwagen trotz Verbots die linke Spur in der Baustelle auf der A6 an der Anschlussstelle Roth. Ein Schwertransport, beladen mit einem 65 Meter langem Blatt für eine Windanlage, fuhr zeitgleich auf der rechten Spur.

Bei der Zusammenführung der bis dahin getrennt verlaufenden Fahrspuren kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Anhänger des Lastwagens kollidierte ungefähr mittig mit dem Windblatt, so dass an diesem ein Totalschaden in Höhe von rund 350.000 Euro entstand. Die Fahrzeuge selbst konnten ihre Fahrt fortsetzen.

