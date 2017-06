Auf der A73 ereignete sich nahe der Anschlussstelle Wendelstein ein tödlicher Unfall. Ein Motorradfahrer stürzte aus ungeklärter Ursache und blieb auf dem Standstreifen liegen. Er starb noch auf der Autobahn an seinen schweren Verletzungen.

Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der A6 bei Schwabach in Fahrtrichtung Heilbronn auf ein Stauende aufgefahren. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.