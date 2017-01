Seit 50 Jahren gibt es die Schwabacher Faschingsgesellschaft nun. Im Markgrafensaal haben die Schwabanesen in eindrucksvoller Weise zum 48. Mal ein Prin­zenpaar an die Macht in Schwabach gebracht.

Lichterloh schlugen die Flammen am Sonntagabend aus einem Wohnhaus in Schwabach. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.