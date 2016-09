50000 Euro sind geschafft: Ab jetzt geht’s obendrauf

Angepeilte Summe war nach dem Stopp in Schwabach nur ein Zwischenergebnis - vor 2 Stunden

SCHWABACH - Sein Gesamtziel waren 50 000 Euro für die Kinderkrebshilfe. Nun hat er es mit der Spende der Lohnsteuerhilfe Schwabach schon weit vor Ende seiner Radtour quer durch Deutschland erreicht.

Gerald Ahlendorf hat Deutschland-Radler Klaus Greskowiak mit 250 Euro unterstützt. © Foto: Robert Schmitt



Mit 250 Euro hat der Schwabacher Lohnsteuerhilfe-Geschäftsstellen-Leiter Gerald Ahlendorf die Aktion des Deutschland-Radlers Klaus Greskowiak zum 50. Gründungsjubiläum der Lohnsteuerhilfe unterstützt und damit die vorgesehene Endsumme zu einem Zwischenergebnis gemacht. Denn alles was Klaus Greskowiak samt Mitstreitern nun erradelt, das geht auf die 50 000 Euro obendrauf.

Die Lohnsteuerhilfe sollte für jeden geradelten Kilometer zwei Euro an die Kinderhilfeorganisation spenden. Jeder Mitradler sollte pro Etappe weitere 20 Euro bringen. Am 26. August war der 66-jährige Hobbyradler von Berlin-Köpenick aus losgeradelt. Halle, Leipzig, Erfurt, Bamberg hießen die Stationen. Am 27. September will er in München den Schlusspunkt setzen.

Von Nürnberg aus hatte Gerald Ahlendorf den ehemaligen Lohnsteuerhilfe-Mitarbeiter am Samstag in die Goldschlägerstadt begleitet. Um 12 Uhr war dann am Sonntag Start auf dem Schwabacher Marktplatz zur nächsten Strecke bis nach Neumarkt.

Gut 20 strampelten mit

Gut 20 Radler aus Schwabach hatten sich eingefunden, um für die gute Sache mitzustrampeln. Vor der Tour Richtung Süden hatte Klaus Greskowiak innerhalb von knapp zwei Monaten bereits den Norden der Republik per Fahrrad durchquert und dabei 3565 Kilometer zurückgelegt.

stt