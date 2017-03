72-Jähriger schlug Nachbarn mit dem Laubbesen

Rentner vor Amtsgericht Schwabach zu Bewährungsstrafe verurteilt - vor 15 Minuten

SCHWABACH - Weil er seinem Nachbarn einen Laubbesen auf den Kopf schlug, musste sich ein 72-jähriger Rentner aus Schwabach wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Laub: Stein des Anstoßes beim Nachbarschaftsstreit, der am Amtsgericht verhandelt wurde. (hier: Symbolbild) © Tobias Lang



Laub: Stein des Anstoßes beim Nachbarschaftsstreit, der am Amtsgericht verhandelt wurde. (hier: Symbolbild) Foto: Tobias Lang



Streit gab es in der Vergangenheit zwischen Johann F. (Name geändert) und einem Hochschullehrer aus Schwabach schon länger. Dabei ging es immer wieder darum, dass F. meinte, Laub und Unkraut auf das Grundstück seines Nachbarn schmeißen zu dürfen, da es ja von da herkomme. In einer erneuten Auseinandersetzung eskalierte der Konflikt.

Der 72-Jährige "schaufelte" am 15. November vergangenen Jahres einmal mehr von den Bäumen herabgefallene Blätter über die Hecke zum Nachbarn. Der Professor machte zunächst verbal darauf aufmerksam, dass das nicht geht, und ging dann in sein Haus zurück, um sein Handy zu holen. Die Polizei wollte der Pädagoge rufen, und er wollte, dass das Johann F. auch mitbekommt. An der Grundstücksgrenze aber schlug der Rentner zu.

In den Rechen gelaufen

Die Geschichte, die Johann F. Richterin Birgit Eckenberger erzählte, hörte sich zunächst ganz anders an. Der 72-jährige gab zwar zu, dass er Laub auf seinem eigenen Grundstück zusammengekehrt und dann über den Gartenzaun geschmissen hat. Dabei sei ihm aber quasi der Nachbar in den Rechen gelaufen.

Der Angeklagte dürfte aber vielmehr den Laubrechen am Ende des Stieles genommen und auf den Lehrer eingeschlagen. So berichteten es jedenfalls der Geschädigte und eine Reinigungsfrau, die gerade im Haushalt des Professors zu tun hatte. Er habe noch seine Hände schützend vor das Gesicht halten können, sagte der Geschädigte. Einen Kratzer am rechten Auge und zwei Wunden am Handgelenk sowie Verspannungsschmerzen an der Halswirbelsäule attestierte dem Hochschullehrer sein Hausarzt in einem Attest.

Todesangst wegen Angriff

"Er war stark traumatisiert", sagte der Doktor im Gerichtssaal, "er hatte ob der Heftigkeit des Angriffes Todesangst." Da er seinen Patienten noch nie in so einem Zustand gesehen habe, empfahl er eine weitere Behandlung bei einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie.

Dass es in der Vergangenheit schon öfters Diskussionen um Laub und Kehricht gegeben hat, bestätigten sowohl der Angeklagte als auch der Geschädigte. Letzterer sprach auch von Drohungen und Einschüchterungsversuchen ihm gegenüber und davon, dass sich der Rentner bereits einmal wegen Sachbeschädigung verantworten musste. Johann F. hatte das Auto des Pädagogen zerkratzt.

Übereinstimmende Aussagen

Nach den sehr klaren und übereinstimmenden Aussagen des Geschädigten und der Reinigungskraft riet Richterin Birgit Eckenberger der Anwältin des Angeklagten zu einer Sitzungsunterbrechung. So wartete Marion Hertel dann auch mit einem Geständnis ihres Mandanten auf, versuchte freilich die Folgen der Tat herunterzuspielen.

Dass Menschen Angst durchaus unterschiedlich empfinden, betonte dagegen die Vertreterin der Anklagebehörde. Die erhebliche psychische Belastung des Hochschullehrers sei noch heute spürbar. Sehr gezielt habe Johann F. zugeschlagen, war die Staatsanwältin überzeugt und forderte acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldauflage in Höhe von 1500 Euro.

"Gefährliche Waffe"

Andreas Hauptstock, Anwalt des Geschädigten, sah den Stahlbesen als "gefährliche Waffe" und meinte, dass er von einer Schuldeinsicht des Rentners wenig spüre. Die Uneinsichtigkeit des 72-Jährigen müsse zu einer Freiheitsstrafe führen, sagte Hauptstock und forderte zudem eine gerichtliche Weisung, dass sich Johann F. künftig von seinem Mandanten fernzuhalten habe "und jeden verbalen Kontakt" unterlassen solle.

"Strafe muss sein", sagte schließlich auch Anwältin Hertel. Die unschöne Aktion sprach sie dem Alter ihres Mandanten zu, in dem es manchmal schwierig sei, Sachverhalte zu vermitteln. Dass der Nachbar vor Johann Angst haben müsse, empfand sie als zu weit gegriffen und meinte, dass eine höhere Geldstrafe ausreichend sein sollte.

Acht Monate

Von einem "lange schwelenden Konflikt, der explodiert ist", sprach schlussendlich Richterin Eckenberger. Zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilte sie den Rentner - plus einer Geldauflage in Höhe von 800 Euro zugunsten der Diakonie Roth-Schwabach.

Eckenberger betonte, "dass die psychischen Folgen des Angriffes auf den Hochschullehrer schlimmer sind als die physischen". Die Richterin verbot dem 72-Jährigen zudem, sich dem Nachbarn zu nähern: "Jegliche Kontaktaufnahme zum Geschädigten ist zu unterlassen", sagte sie, und: "Wenn er die Hecke schneidet, dann gehen Sie in Zukunft weg."

ARNO HEIDER