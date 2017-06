A6: Auffahrt Schwabach-Süd teilweise gesperrt

Von Rother Straße kann ab Donnerstag nicht mehr Richtung Nürnberg aufgefahren werden - vor 16 Minuten

SCHWABACH - Das wird herb: Die Autobahndirektion hat angekündigt, dass ab dem heutigen Donnerstag von der Rother Straße aus nicht mehr nach links auf die A 6 in Richtung Nürnberg eingefahren werden kann.

In den kommenden Wochen kann man auf die A6 Richtung Nürnberg nur aus Richtung Rednitzhembach kommend einfahren. In der Gegenrichtung, also auf der Rother Straße aus Schwabach kommend, ist das Linksabbiegen ab Donnerstagmorgen nicht möglich. © Jürgen Karg



Rund vier Wochen, so heißt es in der Mitteilung weiter, wird die Sperrung im Bereich der Anschlussstelle Schwabach-Süd dauern. Aus südlicher Richtung wird es jedoch weiterhin möglich sein, die Fernstraße in Richtung Noris zu erreichen.

Die Autobahnbauer wollen die Sperrung am Donnerstag nach Beendigung des morgendlichen Berufsverkehrs einrichten. Das wird laut Mitteilung so gegen 8.30 Uhr der Fall sein. Die Sperrung ist notwendig, um mit dem Bau der neuen Auf- und Abfahrtsäste in Fahrtrichtung Nürnberg zu beginnen. Diese sind lagemäßig identisch mit den bisherigen Rampen und sollen bis Ende des Jahres endgültig fertiggestellt sein.

Die Autobahndirektion will sich nicht genau festlegen, wie lange die Auffahrt auf die Autobahn Richtung Nürnberg, von Schwabach kommend, nicht angesteuert werden kann. Man werde die Verkehrsteilnehmer aber informieren, verspricht die Behörde.

Derweil wird den Verkehrsteilnehmern aus Richtung Schwabach eine Umleitungsstrecke ans Herz gelegt. Diese führt zunächst nach Rednitzhembach und lotst den Verkehr kann über den dortigen Kreisverkehr auf die Bundesstraße 2. Diese mündet schließlich am Dreieck Roth wieder in die A 6 Richtung Nürnberg.

Es geht eng zu

Als Begründung für die Sperrung der Anschlussstelle Schwabach-Süd führt die Autobahndirektion an, dass für die Herstellung der dann endgültigen Auf- und Abfahrtsäste mehrere "Bauzustände" erforderlich seien. Es sei deshalb während der kommenden Wochen nicht möglich, das Linksabbiegen von der Rother Straße aus auf die Fernstraße Richtung Nürnberg zu erlauben.

Dies sei den räumlich sehr beengten Verhältnissen im Bereich der Baustelle geschuldet, heißt es weiter.

Nach den rund vier Wochen seien die neuen Rampen und Provisorien dann soweit hergestellt, dass die Linksabbieger-Spur wieder geöffnet werden könne. "Alle anderen Fahrbeziehungen bleiben von dieser Einschränkung unberührt und sind weiterhin befahrbar", so die Autobahndirektion.

