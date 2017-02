A6: Ausfahrt Schwabach-Süd am Sonntag gesperrt

Baurbeiten von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr - vor 15 Minuten

SCHWABACH - Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt am Sonntag von circa 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Schwabach-Süd der A6 in Fahrtrichtung Amberg.

Der Verkehr, der an der Ausfahrt Schwabach-Süd die Autobahn verlassen möchte, wird in dieser Zeit bereits an der Anschlussstelle Schwabach-West ausgeleitet und über eine ausgeschilderte Umleitung nach Schwabach geführt.

Aufgrund des Ausbaus der A6 auf sechs Fahrspuren muss noch vor der Wiederaufnahme der Arbeiten die Mittelspannungs-Freileitung über die Autobahn in diesem Bereich zurück gebaut werden.

Wegen der auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.

