A6 bei Schwabach: Lkw-Tacho trickreich manipuliert

Versteckter Sensor sendete Fahrdaten an das Kontrollgerät - 12.12.2016 13:02 Uhr

SCHWABACH - Die Autobahnpolizei kontrollierte am Freitag auf der A6 bei Schwabach einen Lastwagen und bemerkte dabei "Unstimmigkeiten am digitalen Kontrollgerät", so der Bericht. Der Tacho war geschickt manipuliert worden.

Am Freitag um 13.45 Uhr kontrollierten Beamte der Feuchter Verkehrspolizei, die für die Autobahn zuständig ist, auf der A6 zwischen den Ausfahrten Schwabach-Süd und Schwabach-West einen türkischen Lkw-Fahrer. Bei der Überprüfung der technischen Daten des Tachos bemerkten die Polizisten, dass der originale Tacho-Sensor am Getriebe abgeklemmt war und die Fahrdaten von einem versteckten und manipulierten Sensor an das Kontrollgerät gesendet wurden.

Die Manipulation wurde entfernt, die Vorrichtung sichergestellt und das Kontrollgerät wieder instandgesetzt. Vom Fahrer wurde eine hohe Sicherheitsleistung einbehalten.

