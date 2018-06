A6: Uneinsichtiger 25-Jähriger behindert Einsatzkräfte

SCHWABACH - Am Donnerstagabend schaffte es die Feuerwehr erst verspätet zu einem Pannenfahrzeug auf der A6 bei Schwabach. Grund dafür war der übliche Stau im Feierabendverkehr und ein äußerst uneinsichtiger 25-jähriger Autofahrer.

Am Abend gegen 19 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Schwabach-Süd und -West plötzlich Rauch an seinem Auto bemerkte und nicht mehr weiterfahren konnte. Der Mann atmete den Rauch ein und musste anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Sein Auto geriet allerdings in Vollbrand und konnte erst von der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach gelöscht werden, als diese viel später als üblich bei dem Pannenfahrzeug eintraf. Denn kurz vor der Einsatzstelle stockte zu dieser Zeit der Verkehr auf der zweispurigen Autobahn. Daraufhin stiegen die Feuerwehrleute aus, um den Weg zur Einsatzstelle freizumachen.

Sie forderten die Autofahrer auf der linken Spur auf, auf die rechte Spur zu wechseln, damit die Löschfahrzeuge den linken Fahrstreifen benutzen konnten. Ein 25-Jähriger war damit jedoch offenbar ganz und gar nicht einverstanden: Er öffnete sein Fenster, ging die Feuerwehrmänner verbal an und kritisierte lautstark deren Vorgehensweise, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Danach gab er einfach Gas und überholte auf der linken Spur die auf dem rechten Streifen stehenden Fahrzeuge, um am Pannenfahrzeug vorbeifahren zu können, noch bevor die Löscharbeiten begannen.

Doch an der Einsatzstelle angelangt, kam er nicht wie geplant an dem brennenden Pannenauto vorbei. Der 25-Jährige wollte klein beigeben und versuchte sich doch noch auf der rechten Spur einzuordnen. Das gelang ihm jedoch nicht zur Gänze, sodass das Heck seines Audi immer noch in die linke Spur ragte. Die Fahrzeuge der Feuerwehr schafften es so immer noch nicht, das brennende Fahrzeug zu erreichen.

Erst nach etlichen Minuten und viel Hin und Her Rangieren gelang es dem 25-Jährigen in die rechte Spur einzuscheren, damit die Einsatzkräfte endlich mit den Löscharbeiten beginnen konnten.

Der uneinsichtige 25-Jährige muss sich nun wegen des Straftatbestands der unterlassenen Hilfeleistung in der neu geschaffenen Form der "Behinderung von hilfeleistenden Personen" verantworten.

