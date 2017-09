Abenberg: "Aus" für das alte Hammer-Anwesen

Mit dem Abbruch des Gebäudes neben dem Rathaus rückt auch der Bau des Bürgersaals näher - vor 1 Stunde

ABENBERG - Dem so genannten Hammer-Anwesen am Abenberger Stillaplatz schlägt die letzte Stunde. Das seit Jahren leerstehende und in den vergangenen Jahrzehnten mit Asbest-Platten verkleidete Gebäude in ortsbildprägender Lage wird derzeit abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus – und im ersten Obergeschoss der lange von der Stadt gewünschte Bürgersaal, der mittels einer Brücke direkt mit dem benachbarten Rathaus verbunden wird. Die Kommune beteiligt sich deshalb auch an den Kosten: Von den Gesamtinvestitionen von rund 1,8 Millionen Euro trägt etwa ein Drittel die Stadt.

Das alte Hammer-Anwesen direkt neben dem Rathaus (rechts daneben) ist nur noch eine Ruine. Die Abrissarbeiten dauern wohl noch bis Ende nächster Woche. Dann kann mit dem Neubau begonnen werden. Darin entsteht der städtische Bürgersaal. © Foto: Gerner



Abrissarbeiten in der Altstadt sind natürlich immer eine diffizile Angelegenheit. Erstens müssen die Arbeiter mit ihrem schweren Gerät angesichts der engen Bebauung ganz besonders vorsichtig vorgehen.

Zweitens steht das Abenberger Zentrum unter Ensembleschutz. Deshalb war die Genehmigung für den Abriss kein Selbstläufer. Investor Christian Schlegl verspricht aber, dass der Neubau gewissermaßen eine Wiederauferstehung des alten Gebäudes in neuer Pracht sein wird: "Das wird so aussehen wie vor dieser hässlichen Verkleidung", kündigt er an.

Abbrucharbeiten im Schatten der Burg. © Gerner



Bis Ende nächster Woche, schätzt Schlegl, werden die Abrissarbeiten noch dauern. Dann beginnen die Arbeiter mit dem Neubau. Das vordere Haus am Stillaplatz, in dem neben dem Bürgersaal, einem Foyer, Nebenräumen und zwei großen Wohnungen auch das lange ersehnte öffentliche WC untergebracht werden kann, soll 2018 einzugsbereit sein.

Im hinteren Bereich, in dem in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe weiterer kleinerer Wohnhäuser und Schuppen dem Abrissbagger zum Opfer gefallen sind, entstehen in einem zweiten Bauabschnitt neun barrierefreie Eigentums- und Mietwohnungen mit Aufzug und kleiner Tiefgarage. "Da hat Abenberg großen Bedarf", sagt Bürgermeister Werner Bäuerlein.

Stadt beleben

Direkt neben dem Rathaus (li.) wird das frühere Hammer-Anwesen abgebrochen. Danach beginnt sofort der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Bürgersaal. © Gerner



Der Rathauschef verspricht sich von dem Millionenprojekt eine "Belebung der Innenstadt". Den Bau des Bürgersaals verteidigt der Rathauschef gegen vereinzelte Kritik. Er sei – anders als der bisherige äußerst enge Sitzungssaal im Rathaus – dank Aufzug barrierefrei zugänglich und könne multifunktional genutzt werden. Das heißt: Er dient nicht nur als Sitzungssaal für den Stadtrat, sondern stehe auch für kleinere und mittelgroße Veranstaltungen zur Verfügung.

