Abenberg: Randale am stillen Örtchen

Unbekannte haben eine mobile Toilette demoliert - vor 10 Minuten

ABENBERG - Wenn in Abenberg die Großveranstaltungen auf der Burg anstehen, dann sorgt die Stadt für zusätzliche Toiletten. Eine davon haben jetzt Unbekannte verwüstet.

In der Nacht zum Donnerstag rissen der oder die Täter zunächst die Tür des stillen Örtchens, das in der Ebersbacher Straße abgestellt ist, gewaltsam auf, so dass das Schloss beschädigt und die Tür somit kaputt war. Anschließend verging sich der Zerstörer am Wickeltisch und diversen Halterungen und riss diese ab. Der Schaden wird auf mindestens 650 Euro geschätzt.

Wer kann nun Hinweise auf den oder die Unbekannten geben? Diese nimmt die Polizei Roth unter der Rufnummer (0 91 71) 97 44-0 entgegen.