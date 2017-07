Abi am AKG: Anke Kaufmann schafft die 1,0

Am Schwabacher Adam-Kraft-Gymnasium erhielten 157 Abiturienten das Reifezeugnis - vor 15 Minuten

SCHWABACH - 157 Abiturientinnen und Abiturienten des Adam-Kraft-Gymnasiums (AKG) durften im Markgrafensaal ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Auf einem prangte sogar die Traumnote 1,0. Dieses gehört Anke Kaufmann, die als "Multitalent" gilt.

Oberstufenkoordinator Gottfried Wolfermann (links im Hintergrund) gratulierte den besten Absolventen und Preisträgern des Abiturjahrgangs am Adam-Kraft-Gymnasium. © Foto: Ulrich



Oberstufenkoordinator Gottfried Wolfermann (links im Hintergrund) gratulierte den besten Absolventen und Preisträgern des Abiturjahrgangs am Adam-Kraft-Gymnasium. Foto: Foto: Ulrich



Der musikalische Part wurde von einem Abiturienten-Sextett mit dynamischen und gefühlvollen Popsongs bestritten. Oberstufenkoordinator Gottfried Wolfermann übernahm die Begrüßung und beglückwünschte seine Schützlinge sehr herzlich zum nun erreichten Reifestatus.

Sichtlich zufrieden blickte auch Oberstudiendirektor Harald Pinzner auf die Leistungen seines zweiten Abiturjahrgangs am AKG. "Im bayernweiten Vergleich habt ihr euch in diesem Jahr gut geschlagen", lobte er die Absolventen. Dass einige der jungen Erwachsenen eine herausragende Schullaufbahn vorweisen können, zeigten unter anderem die beneidenswerten Ergebnisse dieser Abiturienten: Besonders gratuliert werden darf David Böhm, Markus Brückner, Moritz Dreyer, Johanna Ficht, Julian Kifmann, Johanna Klöcker, Luisa Knödler, Anja Kremmeter, Rebecca Krenkel, Johanna Ose, Mariam Piris Sosa, Benedikt Rauh, Viktoria Reger, Sarah Staudacher und Katja Waschkeit. Die Traumnote 1,0 konnte an das Multitalent Anke Kaufmann vergeben werden.

"Der Schmerz lässt nach"

Pinzner wies frei nach Goethe auf die bevorstehenden Anforderungen an die Absolventen hin: "Der Lehrer gibt Nüsse, aber er knackt sie nicht auf. Er wird Ihnen den Nussknacker an die Hand geben, den Sie nun auch in Zukunft an der Universität oder im Beruf verwenden können." Augenzwinkernd fügte er hinzu: "Neudeutsch heißt das Ding ‚Kompetenz’."

In ihrer Abiturrede stellten Elena Nastos und Julian Kifmann das Motto ihres Jahrgangs in den Mittelpunkt: "Abicetamol – der Schmerz lässt nach." Mit Sprachwitz und Authentizität blickten sie aus Schülerperspektive über ihre "Behandlungszeit am Adam-Kraft-Krankenhaus" recht humorvoll, aber auch kritisch auf die vergangenen acht Jahre zurück. Dabei sprachen sie großen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer aus, die sie begleitet hatten. Abschließend resümierten sie metaphorisch: "So sind wir sehr froh, dass uns nach vielen Behandlungen und Therapien die Entlassungspapiere ausgestellt werden."

Couragierte Schüler

Dass sich unter den Absolventen noch weitere außerordentlich couragierte Schüler befanden, zeigte die Verleihung zweier Förderpreise. Jürgen Bierlein von der Sparkasse Mittelfranken-Süd überreichte die Auszeichnung in diesem Jahr an Tim Gebhardt. Er erwies sich als wahres "Technikgenie", der über viele Jahre die Theatertechnik am AKG hochqualifiziert und mit großem ästhetischen Gespür geleitet hatte. Auch Elena Nastos und Julian Kifmann erhielten den Preis der "Freunde des Adam-Kraft-Gymnasiums" aus den Händen der Fördervereinsvorsitzenden Ursula Stieglmeier. Eleni wurde für ihr großes Engagement in der SMV und ihr Organisationstalent in vielen Bereichen des Schullebens geehrt, Julian hatte sich mit großem Einsatz im Schulsanitätsdienst, als Jahrgangsstufensprecher und vor allem im "Arbeitskreis Integration" bei Unternehmungen mit Flüchtlingen engagiert.

Weitere Auszeichnungen für überragende Leistungen bekamen im Fach Physik Anke Kaufmann und Manuel Wälzlein, in Mathematik Markus Brückner und in Chemie Johanna Ficht. Anke Kaufmann wurde zudem mit der Goldenen Ehrennadel des Altphilologenverbandes ausgezeichnet.

Bei den Gratulanten reihten sich auch der Elternbeirat des Adam-Kraft-Gymnasiums und Oberbürgermeister Matthias Thürauf ein.

STEFANIE ULRICH