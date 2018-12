AKG gibt Weihnachtskonzert in Schwabach

Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums spielten unter dem Motto "Christmas Time" - vor 46 Minuten

SCHWABACH - Unter dem Motto "Christmas Time" lebten 200 AKG-Schüler und AKG-Lehrer beim Weihnachtskonzert ihre Begeisterung für Musik. Der Lehrerchor feierte an diesem Abend seine Premiere.

Die drei Frontfrauen der Schulband (v. li.), Adiana Mohamad, Nadin Moustafa und Sophie Heislbetz, interpretierten mit souligen Stimmen den Song „Sweater Weather“. Foto: Stefanie Ulrich



Das Konzert eröffnete die AKG-Bigband unter der Leitung von Martin Tonn ganz traditionell mit dem englischen Weihnachtslied "The First Noel", das im Bossa-Nova-Stil arrangiert war. Nach der getragenen Ballade von Eric Claptons "Tears in Heaven" schlug die Bigband eine jazzige Richtung ein: "Afro Blue" entwickelte einen vielschichtigen Klangteppich. Als Solisten glänzten die Blechbläser Max Möbius, Theo Berchtenbreiter, Sebastian Bauer und Maximilian Pfülb.

In Kooperation mit dem Kinderchor der Städtischen Musikschule nahmen die jungen Sängerinnen und Sänger der Klassen fünf bis sieben die Zuhörer auf einen schwungvollen "Winter Walk" mit. Stimmungsvoll – Kerzen erleuchteten die Gesichter der Chorkinder – präsentierten die jüngsten der Schulfamilie unter der Leitung von Ingrid Bentivoglio das Weihnachtslied "One Candle".

Tosender Applaus

Ein besonderes Highlight war sicher der Auftritt des neu formierten Lehrerchors, der sich für George Michaels Welthit "Last Christmas" entschieden hatte. Die 25 Sängerinnen und Sänger überraschten mit einer dreistimmigen Version – rhythmisch auf den Punkt und mit vollem, sonorem Klang. Mit einem tosenden Applaus wurde im voll besetzten Markgrafensaal sogar eine Zugabe eingefordert. Q12-Schülerin Denise Burprich hatte den Weihnachtsklassiker für die Chorformation mit beeindruckender musikalischer Versiertheit arrangiert, wie auch fast die Hälfte aller Konzertbeiträge.

Ein herausragendes Programm boten auch die Solisten und Instrumentalensembles: Q12-Schülerin Eva Obermüller interpretierte Johann Sebastian Bachs bekannte "Toccata in D" am Piano und meisterte souverän die schnellen Läufe und vollgriffigen Akkorde. Das Duo Sophie Heislbetz (Gesang) und Lena Gärtner (Klavier) hatte sich den "Fight Song" der amerikanischen Sängerin Rachel Platten ausgesucht. Kraftvoll, aber auch gleichzeitig mit viel Gefühl im Zusammenspiel gelang ihnen ein beeindruckender Auftritt. Nostalgische Kindheitserinnerungen erfüllten das Publikum, als Q11-Schülerin Clara Gilch die Titelmelodie aus dem Weihnachtsklassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel" am Klavier erklingen ließ.

Echte Klassiker

Rockig wurde es, als das Instrumentalensemble der Oberstufe den Guns N’ Roses-Song "Sweet Child O’Mine" in einer ganz eigenen Version performte. Auch das Ensemble "Taktlos", zu dem sich die jungen Musiker selbständig formiert haben, hatte sich mit "November Rain" einen Song der Rocker um Sänger und Songwriter Axl Rose ausgesucht und interpretierten ihn klassisch mit ihren Streich- und Blasinstrumenten.

Den zweiten Teil des Abends eröffnete das Orchester unter der Leitung von Karin Beer mit satten, sauber gespielten Klängen und eingängigen Filmmelodien. Besonders begeisterten sie mit dem einem bekannten Medley zum Disneymärchen "Die Schöne und das Biest".

Traditioneller Abschluss

Mutig und engagiert wagte sich die Schulband, angeleitet von Gudrun Schöttner, mit drei Sängerinnen an die R&B-Ballade "Halo" von US-Star Beyoncé. Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug unterstützten die drei Frontfrauen, deren verschiedene Stimmfarben sich hervorragend ergänzten.

Den traditionellen Abschluss des Konzertes bestritt der große Chor aus Mittel- und Oberstufenschülern mit Instrumental- und Percussionbegleitung: Amerikanische Weihnachtssongs versprühten die pure Freude am Singen und Musizieren.

Zuletzt erfüllten die feierlichen Klänge des gemeinsamen Schlusslieds "O du fröhliche" den Markgrafensaal. Ein klassisches Weihnachts-Finale.

STEFANIE ULRICH