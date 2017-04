Als Deutscher Meister zur EM

Schwabachs Kraftdreikämpfer Sven Lorenz hat sich selbst ein wenig überrascht - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Paukenschlag durch Kraftdreikämpfer Sven Lorenz. Der 37-jährige Betreiber eines Fitnessstudios hat in Frauenau/Bayerischer Wald überraschend die deutsche Meisterschaft in der Klasse bis 125 Kilogramm gewonnen. In den drei Disziplinen (Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben) brachte es insgesamt 755 Kilogramm zur Hochstrecke. "Ein flüssiger Wettkampf", freute sich der neue Champion.

Sven Lorenz hat bei der „Deutschen“ seine ohnehin große Urkundensammlung um ein weiteres Exemplar erweitern können.Foto: privat



Das war nicht zu erwarten. Lorenz hatte sich im Herbst mit 252 Kilogramm zwar die Bayerische Meisterschaft im Kreuzheben gesichert. Doch über den Winter hinweg plagten ihn einmal mehr diverse Verletzungen. Zunächst bremsten ihn eine Innenbanddehnung aus. Dann laborierte er lange an einer Muskel-Entzündung, weil er nach dem Wiedereinstieg zu hohe Gewichte auf die Stangen gepackt hatte.

Die DM im Bayerischen Wald nahm der 37-Jährige deshalb fast im Vorbeigehen mit. Direkt aus dem Training heraus legte er saubere Serien hin. Bei den Kniebeugen kam er gut zurecht und schaffte auch die größte Last (300 Kilogramm) im dritten Versuch einigermaßen locker. Beim Bankdrücken kam Lorenz im zweiten Versuch auf 185 Kilogramm, an den 200 Kilogramm biss er sich (noch) die Zähne aus. Zufrieden war er mit seinen Kreuzheber-Leistungen, die im dritten Versuch mit 270 Kilogramm gipfelten.

Das reichte summa summarum für 755 Kilogramm und den Titel in der offenen Klasse bis 125 Kilogramm unter Dach und Fach zu bringen (wobei Lorenz "nur" 110,1 Kilogramm auf die Waage brachte und damit das Leichtgewicht in dieser Gruppe war). "Die Konkurrenz war allerdings auch nicht allzu groß", räumt Lorenz ein.

Lust auf mehr

Doch der Sieg macht Lust auf mehr. Er will sich jetzt – hoffentlich verletzungsfrei – auf die Europameisterschaft im Juni in Österreich und vor allem auf die Weltmeisterschaft im September in Prag vorbereiten. Zunächst gehe es darum, die Dreikampfleistung in Richtung persönlicher Bestleistung (792,5 Kilogramm aus dem Jahr 2014) zu steigern, sagt er. Und dann hat Lorenz seit Jahren noch ein ganz großes Ziel: Irgendwann einmal will er die magischen 800 Kilogramm knacken – am besten dann, wenn sich die Besten der Welt treffen.

