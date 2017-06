Altes DG: Eine Million weniger, drei Monate länger

Sanierung von Schwabachs Großprojekt wird günstiger als erwartet - vor 49 Minuten

SCHWABACH - Die gute Nachricht zuerst: Die Sanierung des Alten DG wird voraussichtlich um eine Million Euro günstiger als geplant. Veranschlagt waren 12,37 Millionen Euro. Die schlechte Nachricht: Die Fertigstellung verzögert sich. Ziel war, dass Berufsschule und Musikschule zum Schuljahresbeginn im September den Unterricht in den sanierten Räumen aufnehmen können. Nun aber werden sie erst in den Weihnachtsferien umziehen können.

Blick ins künftige Lehrerzimmer. Nur für diesen Raum musste der Dachstuhl komplett erneuert werden. © Foto: Wilhelm



Von einer schlechten Nachricht wollte Schulreferent Frank Klingenberg beim Presserundgang am Freitagmittag aber gar nicht sprechen. Vielmehr handele es sich um eine "zeitliche Anpassung". "Vielleicht war unsere Planung etwas zu sportlich. Dennoch sind wir mit einem tollen Projekt gut unterwegs. Alle Beteiligten zerreißen sich, alle arbeiten mit Qualität und Sorgfalt. Die Zeit dafür nehmen wir uns", betonte Klingenberg.

Architekt Christian Geldner vom Würzburger Büro Grellmann, Kriebel und Teichmann erklärte die Verzögerung mit einer "Kette kleinerer Umstände", wie sie auf einer so großen und komplexen Baustelle durchaus vorkommen könne. Schließlich handele sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude. Alleine die Sanierung der Fenster — eine Hauptforderung des Denkmalschutzes — sei enorm zeitaufwendig: bis zu 100 Stunden für jedes der 220 Fenster.

"Kein großes Problem"

Auch Willi Faaß, zuständiger Architekt bei der Schwabacher Bauverwaltung, sieht die längere Bauzeit unproblematisch: "Wir haben sowohl die Berufsschule als auch die Musikschule informiert. Die Reaktionen waren so, dass ich den Eindruck bekommen habe, dass das kein großes Problem ist."

Zudem werde dies keine negativen Auswirkungen auf die weiteren Arbeiten haben: Die Gewobau werde mit dem zweiten Teil der Sanierung — dem Umbau ihres Flügels in Wohnungen — wie vorgesehen nach dem Abitur 2018 beginnen können. Und auch die geplante Sanierung des jetzigen Berufsschulgebäudes werde nicht beeinträchtigt.

Klingenberg verwies darauf, dass bei Großprojekten die Kosten in der Regel eher höher ausfallen als geplant. Beim Alten DG aber sei das Gegenteil der Fall. "Zu verdanken ist das zum einen Margarete Koenen vom Gebäudemanagement, die die Arbeiten sehr klug ausgeschrieben hat, und zum anderen einer monatlichen Kostenkontrolle, bei der alle Punkte im Detail durchgegangen werden."

"Neue Qualität"

Zum Stand der Arbeiten: Die Rohbau- und Zimmererarbeiten sind abgeschlossen. Weitgehend fertig sind auch Dachdecker- und Flaschnerarbeiten ebenso wie die Fassadenarbeiten an der Südlichen Ringstraße und der Wittelsbacherstraße.

In der Südlichen Ringstraße wurde das Gerüst bereits abgebaut. "Restarbeiten sind nicht vergessen, sondern die führen wir noch mit dem Hubsteiger aus", so Architekt Geldner. In der Wittelsbacherstraße wird das Gerüst noch rund sechs Wochen stehen. Auch hier ist die Säuberung des verrußten Sandsteins weit fortgeschritten. Der Unterschied ist unübersehbar.

Auch im Innern gibt es Fortschritte. Besonders stolz ist Klingenberg auf die elf "fachintegrierten Klassenzimmer", quasi Klassenzimmer mit Praxisräumen.

"Die ermöglichen Unterricht der Zukunft", freut sich Frank Klingenberg. "Das hatte wir so noch nicht. Das ist eine neue Qualität."

GÜNTHER WILHELM