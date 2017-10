Am 31. Oktober: Ballermann im Burgersgarten

SCHWABACH - Am Dienstag, 31.Oktober ist ab 16 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) "Biergarten Closing" im Burgersgarten in der Badstraße. An diesem Tag wird mit Gästen und Besuchern die vergangene Biergartensaison gefeiert. Für die Veranstaltung hat der Burgersgarten Peter Wackel und Melanie Müller verpflichtet.

Melanie Müller tritt im Burgersgarten auf. Foto: Hagen Wolf



Peter Wackel, der im fränkischen Bubenreuth aufwuchs, kam bereits während seiner Schulzeit mit Musik in Berührung. Er sang im Schulchor und nahm Gitarren-, Orgel-, und Violinenunterricht. Zunächst trat er in seiner fränkischen Heimat als Sänger, Alleinunterhalter und Moderator auf, wo er sich mit seinem regionalen Hit "Vier" einen Namen machte, bis er 1999 mit dem Lied "Party, Palmen, Weiber und ’n Bier" auch überregional bekannt wurden. Zu dieser Zeit trat er auch mit dem Namenszusatz "Partynator" auf. Diese Bezeichnung benutzt er mittlerweile nicht mehr.

Bekanntheit erlangte Wackel insbesondere unter deutschen Urlaubern auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca mit seinen Ballermannhits. Mittlerweile tritt er dort drei Mal pro Woche in der Diskothek Oberbayern und dem Bierkönig an der Playa de Palma auf.

Zweite Heimat Schwabach

Melanie Müller dürfte den Schwabachern durch die häufigen Besuche im Burgersgarten schon ein Begriff sein. Sie selbst behauptet, Schwabach sei ihre zweite Heimat. Melanie Müller, die wöchentlich zwei Auftritte auf Mallorca absolviert, wird an diesen Abend ihre neue Single präsentieren.

Nicht nur die Künstler stehen im Mittelpunkt sondern das ganze Team des Burgersgartens. An diesen Abend wird danke für die Saison gesagt und Vorführungen wie das Männerballett runden den Abend ab.

Gegen 21.45 Uhr heißt es dann aber wieder, das letzte Fass eingraben. Unter den Worten der Trauerredner Axel Rötschke und Gerhard Brunner wird das letzte Fass abgezapft und im Biergarten vergraben. Es wird erst dann wieder zur nächsten Biergarten-Saison 2018 ausgegraben.

Karten-Vorverkauf im Burgersgarten zu 12,50 Euro inclusive 4 Euro Verzehr.