Am "Unsinnigen" völlig aus dem (Rat)-Häuschen

Hexen machten in vielen Gemeinden die Bürgermeister um eine Krawatte kürzer - vor 6 Stunden

LANDKREIS ROTH - Von A wie Abenberg bis W wie Wendelstein. Am Unsinnigen Donnerstag machten allerorten Hexen und ihre närrische Begleitung die Rathäuser unsicher, ehe es am Abend mit diversen Weiberfaschingsbälle munter weiter ging. Ein Überblick.

Schwanstetten

Froh gelaunt brachen die Hexen des Schwander Carnevals-Clubs zu ihrer Tour durch Schwanstetten auf. © Foto: Hahn



Die Hexen des Schwander Carnevals-Clubs SCC waren in den Straßen Schwanstettens mit ihrem "Hex’n-Mobil" unterwegs, einem Anhänger mit Hexenhäuschen. Mit Stefan Klafke vom Elferrat am Traktorsteuer besuchten sie Geschäfte, Betriebe, Gaststätten und Bankfilialen. Der Aufbruch erfolgte von der Firma Papka im Schwander Gewerbegebiet, wo sich die Hexen mit einem Frühstück stärkten. Am frühen Abend stand der Sturm auf das Rathaus von Schwanstetten auf dem Programm, wo sie von Bürgermeister Robert Pfann und den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung empfangen wurden. Im Rathaus war auch das amtierende Schwander Faschingsprinzenpaar Kevin I. und Nancy I. dabei. Dort luden die Hexen des SCC auch zu Spielen ein und verteilten Hexenorden. Am Abend stand noch der traditionelle Weiberfaschingsball auf dem Programm.

Kammerstein

In Kammerstein mussten die Hexen für ein Gruppenfoto vor das Rathaus gebeten werden. Drinnen war es einfach viel zu eng. © Fotos: Gemeinde Wendelstein, Gemeinde Kammerstein



Mit viel Trubel und lauter Musik fielen am Unsinnigen Donnerstag die Barthelmesauracher und Kammersteiner Hexen im Rathaus in Kammerstein ein. Kurzerhand nahmen die "wilden Weiber" das Rathaus ein, so dass die Amtsgeschäfte ruhen mussten. Jeder Mitarbeiter wurde wieder mit einem "Brezenorden" bedacht. Dafür mussten die Herren ihre Krawatten opfern. Zweiter Bürgermeister Richard Götz und die Mitarbeiter der Gemeinde Kammerstein freuten sich über diese fröhliche Brauchtumspflege und empfingen die Hexen freundlich mit einem "Kammerstaa-aha".

Wendelstein

Im Wendelsteiner Rathaus bewirteten Bürgermeister Werner Langhans und seine beiden Stellvertreter die närrische Schar. © Fotos: Gemeinde Wendelstein, Gemeinde Kammerstein



Das Neue Rathaus in Wendelstein war ebenfalls wieder fest in weiblicher Hand. Für einige Stunden übernahmen 16 Hexen das Zepter von Bürgermeister Werner Langhans. Der Wendelsteiner Gemeindechef wehrte sich zwar standhaft, aber letztendlich musste er den Rathausschlüssel an Oberhexe Petra Schröder abgeben.

Zuerst wurde Bürgermeister Werner Langhans und dessen Stellvertretern Klaus Vogel und Willibald Milde die Krawatte abgenommen und anschließend der Stempel "erledigt" aufgedrückt. Die Gemeindeführung musste sich der übermächtigen Hexengewalt ergeben. Damit hatten die Hexen endgültig die Oberhand im Rathaus übernommen. Die Hexen kündigten jedoch an, dass sie am Aschermittwoch, als reuige Witwen verkleidet, die Schlüsselgewalt wieder an Werner Langhans zurückgeben wollen.

Rohr

Klein an der Zahl, aber stimmgewaltig: Die Rohrer Hexen eroberten im Vorbeiflug den Rathausschlüssel. © Foto: Gemeinde Rohr



In Rohr reichten schon fünf Hexen, um die Herrschaft über die Gemeindeverwaltung zu übernehmen. Nach lustigem Gesang machten sich die tollkühnen Damen mit Scheren an die Krawatten der Herren. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung galt es dann einen Geschicklichkeits-Parcours im Freien zu meistern und eine möglichst lange Kette aus Büroklammern zusammenzubasteln. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielt das beste Team einen mit Schwabacher Blattgold belegten Pokal überreicht.

Nicht ohne Seitenhieb ließen die Hexen verlauten, dass sie beim obligatorischen Katerfrühstück am Aschermittwoch nur dann den Rathausschlüssel zurückgeben werden, wenn sie aus dem "Merchandising-Angebot" der Gemeinde reichlich beschenkt werden. Mit dem Hexen-Schlachtruf "Allmächd naaa" verabschiedeten sich die Hexen, um noch Firmen zu erobern.

Rednitzhembach

Zum 30. Geburtstag gab es für die Hembacher Hexen heuer einen ganz besonderen Empfang im Rathaus. Für sie wurde sogar der rote Teppich ausgerollt. © Foto: Gemeinde Rednitzhembach



"Hex, hex …" oder: "Ja ist denn schon wieder Unsinniger Donnerstag?" Das dachten sich die Mitarbeiter der Rednitzhembacher Gemeindeverwaltung. Wurde es den Hexen in den Jahren zuvor nicht immer leicht gemacht, die Amtstuben zu "erstürmen", sollte es zum 30-jährigen Jubiläum eine besondere Überraschung geben. Der "rote" Teppich wurde ausgerollt und die Hexen wurden von allen drei Bürgermeistern am Rathauseingang abgeholt. In deren Begleitung ging es "graziös" über den roten Teppich, hindurch durch die Zahl "30", an der oberhalb eine "Hembacher Hexe" schwebte.

In den Diensträumen gab es dann kein Halten mehr: Wie üblich mussten die Krawatten der männlichen Bediensteten sofort dran glauben – ein rascher Schnitt und ab war der Schlips.

In Gedichtform hielten sie dann wie gewohnt einen humorvollen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate und überreichten den Bürgermeistern ein närrisches Präsent.

Abenberg

Die Abenberger Hexen und ihr Opfer: Die Krawatte von zweitem Bürgermeister hans Zeiner war sofort abgeschnippelt. © Foto: Stadt Abenberg



Für einen abwechslungsreichen Tag liefen sich schließlich auch die Abenberger Hexen im Rathaus warm. Die Krawatte von Zweitem Bürgermeister Hans Zeiner hielt den Scheren der lautstarken Gästen nicht lange stand. Obligatorisch ist der Tanz auf den Tischen des Rathaussaals. Danach ging es weiter zu verschiedenen Firmen.

Büchenbach

Bürgermeister Helmut Bauz und seine Mitarbeiter empfingen die Büchenbacher Hexen in bester Stimmung. © Foto: Gemeinde Büchenbach



Mit viel Trubel und lauter Musik fielen die Büchenbacher Hexen im Rathaus in Büchenbach ein. Bürgermeister Helmut Bauz, die Mitarbeiter des Rathauses und des Wasserzweckverbandes Büchenbach freuten sich über diese fröhliche Brauchtumspflege und empfingen die Hexen in bester Stimmung.

