Am Wochenende: Vollsperrung der A6 bei Schwabach

Nachts wird zwischen den Ausfahrten Schwabach-Süd und -West umgeleitet - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Autobahndirektion sperrt die A6 zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Schwabach-Süd in den drei Nächten von Freitag auf Samstag, 16. Dezember, von Samstag auf Sonntag, 17. Dezember, und von Sonntag auf Montag, 18. Dezember, jeweils von etwa ein bis fünf Uhr.

Aus zwei mach drei Spuren: Ohne Baustelle - wie auf unserem Archivfoto - hat man die A6 bei Schwabach schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt gehen die Arbeiten in die nächste Phase. © Wilhelm



Es beginnt der nächste Abschnitt: der Ausbau der Richtungsfahrbahn Heilbronn. Die Verbreiterung beginnt noch ab Mitte Dezember mit dem Abbruch der Autobahnbrücke über die Bahnstrecke. Die Sperrung wird erforderlich, um die Brückenträger der alten Autobahnbrücke herauszuheben. Dazu wird ein großer Raupenkran aufgebaut. Da beim Schwenkvorgang Teile des großen Kranes in die Autobahn hineinragen, muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Die Verkehrsteilnehmer der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg werden an der Anschlussstelle Schwabach-West ausgeleitet und über die Anschlussstelle Schwabach-Süd wieder auf die Autobahn geführt. Die Verkehrsteilnehmer der A6 Fahrtrichtung Heilbronn verlassen die Autobahn an der Anschlussstelle Schwabach-Süd und kehren an der Anschlussstelle Schwabach-West auf die Autobahn zurück. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Für die Arbeiten ist auch die Walpersdorfer Straße im Stadtgebiet Schwabach seit 11. Dezember 2017 unter der Autobahnbrücke gesperrt. Die Zufahrt zum Industriegebiet ist über die Angerstraße gewährleistet. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende Februar 2018 an.

st