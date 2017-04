Amtgericht Schwabach: Mit 15 Mann zur Selbstjustiz

19-Jähriger aus dem Landkreis Roth mobilisierte ganze Truppe gegen vermeintlichen Dieb - vor 47 Minuten

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - In der Nacht zum 17. September vergangenen Jahres gingen dem 19-jährigen Uwe W. (alle Namen geändert) aus dem Landkreis Roth über Nacht sein Bargeld und mehrere, am Tag zuvor in Tschechien gekaufte Zigarettenstangen "verloren". Seinem 17-jährigen Freund Roland, der bei ihm übernachtet hatte, fehlte der Geldbeutel samt Ausweispapieren. Uwe W. meinte zu wissen, wer sich Zugang zu seiner Wohnung verschafft hatte, und organisierte eine Wiederbeschaffungsaktion. Eine wahre Wild-West Räuberpistole.

Dass Selbstjustiz kein adäquates Mittel ist, um an vermeintlich gestohlene Ware wieder heranzukommen, hätte allen Beteiligten klar sein müssen. Die wohl größte Dummheit seines jungen Lebens aber beging ein 23-jähriger Weißenburger. Für ihn endet die Geschichte im Knast. Obwohl er Uwe W. gar nicht kannte, und unter zweifacher Bewährung stand, machte er bei dem "Rachefeldzug" mit.

Doch der Reihe nach: Es müssen zwischen zehn und 15 Personen gewesen sein, die Uwe W. zusammengetrommelt hatte, um den vermeintlichen Dieb zur Rede zu stellen. W. kannte den 17-jährigen Thomas aus seiner Kindergarten- und Schulzeit und wusste, dass man durch die meist unverschlossene Terrassentüre des Einfamilienhauses in einen Partyraum gelangen konnte, in dem er Thomas anzutreffen vermutete.

Einmarsch

Diese zehn bis 15 Mann marschierten dann der Reihe nach durch diese unverschlossene Terrassentüre und durch ein Zimmer, in dem der Bruder seines früheren Schulfreundes und dessen Freundin schliefen. Uwe W. ließ dort ein Handy und einen Schlüsselbund mitgehen – angeblich als Pfand für seine Zigaretten.

Sein Freund Roland band sich ein Halstuch vor Mund und Nase und führte eine Kleiderstange aus Metall mit sich – angeblich als Druckmittel. Böse Absichten habe er nicht gehabt, sagte der 17-Jährige.

Was anschließend im Partyraum im Detail geschah, wer wann was gesagt hat, blieb ein bisschen unklar, doch es gab einen Glaswurf. Uwe W. soll auf Thomas gezielt haben – was er bestritt – und traf. Thomas erlitt eine Platzwunde, die nach Übereinstimmung aller Zeugen sofort blutete und genäht werden musste. Dabei soll er durch den mehrfach vorbestraften 23-jährigen jungen Mann aus Weißenburg festgehalten worden sein. Ein Klammergriff von hinten um den Hals.

Keine bösen Absichten

Der Weißenburger bestritt, böse Absichten gehabt zu haben, was ihm auch nicht nachgewiesen werden konnte. Er sagte vielmehr aus, dass er "deeskalierend" auf Thomas einwirken wollte, da dieser nach der Glas-Attacke sehr aufgebracht gewesen sei.

Apropos Deeskalation: Dass man in der Stärke einer Fußballmannschaft samt Ersatzspielern durch das an der Terrasse liegende Zimmer gen Partyraum marschiert ist, wurde während der Verhandlung mehrmals damit erklärt, dass man von vornherein verdeutlichen wollte, in der Überzahl zu sein. Sehr zur Verärgerung von Jugendrichter Reinhard Hader führte dies, der die jungen Leute mehrmals in für ihn außergewöhnlich scharfem Ton ermahnte, bei der Wahrheit zu bleiben.

Drei Stunden Einvernahme

Klar wurde aber auch, dass der verletzte 17-jährige Thomas zwar von dem Zigarettendiebstahl wusste, damit aber nichts zu tun hatte. Die wahren Räuber wurden ermittelt, einer davon bereits am Amtsgericht Weißenburg verurteilt.

Die beiden Vertreter der Anklagebehörde zogen sich nach dreistündiger Einvernahme der Beschuldigten und der sechs Zeugen zu einer kurzen Beratung zurück. Wegen Hausfriedensbruchs forderten sie für einen 18-jährigen Mitläufer einen Freizeitarrest und für Roland mit dem Halstuch und der Schrankstange einen Freizeitarrest sowie 200 Euro Geldauflage.

Der Initiator Uwe W. sollte wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt werden und der junge Weißenburger zu drei Monaten Haft.

Richter legt noch drauf

Jugendrichter Reinhard Hader genügte das nicht. Der Mitläufer muss zwei Wochenenden in der Mannertstraße in Nürnberg absitzen und 650 Euro an die Lebenshilfe Roth-Schwabach bezahlen; Roland bekam ebenfalls zwei Freizeitarreste aufgebrummt und muss, seinen Einkommensverhältnissen gemäß, 600 Euro an den Verein "Herz und Hand für Kinder in Not" (Schwabach) überweisen.

Den Hauptangeklagten Uwe W. verurteilte Hader zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (drei Jahre) und 1200 Euro Geldauflage, die er an den ZAK-Verein in Schwabach zahlen muss. Der 23-jährige Weißenburger bekam "drei Monate ohne." Er muss wohl insgesamt zwei Jahre und drei Monate in den Knast einrücken, für "den ganzen Mist", den er begangen hatte. Zwei Bewährungsstrafen standen bei ihm offen, "doch Sie haben nichts gelernt", sagte der Jugendrichter. "Er muss einsehen, dass es so nicht weitergehen kann."

"Wie die Schafe"

"Hausfriedensbruch ist eine schwere Straftat", begründete Hader seine Urteile. Und er verstand es nicht, dass die jungen Leute Uwe W. "wie die Schafe" hinterhergelaufen sind. Jeder hatte Zeit, um "das Organ zwischen den Ohren" zu aktivieren, sagte Hader und machte deutlich, dass die ganze Aktion viel schlimmer hätte enden können, hätte nicht der Vater von Thomas die Truppe des Hauses verwiesen.

ARNO HEIDER