„An der Autobahn“: Straße zwei Monate gesperrt

Ab 12. September ist die Straße wegen der Arbeiten an der Brücke bis Mitte November dicht - vor 18 Minuten

SCHWABACH - Schwabachs Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf eine neue Dauerbaustelle einstellen: Von kommendem Montag, 12. September, bis voraussichtlich Montag, 14. November, ist die Straße „An der Autobahn“ komplett gesperrt. Grund sind die Arbeiten an und um die neue Brücke über die Autobahn.

Die neue Brücke „An der Autobahn“ neben dem Waldgebiet Maisenlach: Sie soll ab 14. November befahrbar sein. Kurz davor wird die alte Brücke (im Bild links) abgebrochen. © Fotos: Wilhelm



Die neue Brücke „An der Autobahn“ neben dem Waldgebiet Maisenlach: Sie soll ab 14. November befahrbar sein. Kurz davor wird die alte Brücke (im Bild links) abgebrochen. Foto: Fotos: Wilhelm



Die Sperrung beginnt am Ende der Lindenstraße beziehungsweise vom Vogelherd her kommende hinter der Abzweigung Walpersdorfer Straße. Insgesamt sind rund 800 Meter nicht mehr befahrbar.

Die Straße „An der Autobahn“ ist eine häufig genutzte Verbindung zwischen der Schwabacher Innenstadt und dem Ortsteil Vogelherd. Als Ausweichroute kommt nun die Walpersdorfer Straße infrage oder der Weg über die Rother Straße.

Die Straße „An der Autobahn“ führt über eine Brücke über die A 6. Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn wird die jetzige Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt. Diese neue Brücke entsteht derzeit unmittelbar neben der alten in Richtung Osten.

Wie die für den Bau zuständige Autobahndirektion Nordbayern auf Tagblatt-Anfrage erklärt, ist die neue Brücke zu rund drei Vierteln bereits fertig.

Der Abriss der alten Brücke ist für die Nacht von 12. auf 13. November geplant. Für solche Maßnahmen wähle man immer eine Nacht von Samstag auf Sonntag, weil dann erfahrungsgemäß das Verkehrsaufkommen am niedrigsten sei. Für den Abriss muss auch die Autobahn selbst gesperrt werden.

Anschließend wird der Verkehr über die Autobahn — also auf der Straße „An der Autobahn“ — auf der neuen Brücke laufen.

Diese neue Brücke muss bis dahin aber nicht nur fertiggestellt, sondern an beiden Seiten auch mit der Straße „An der Autobahn“ verbunden werden. Dazu muss die Straße in diesem Bereich um einige Meter verschoben werden. Dafür wiederum sind unter anderem umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. „Da wird komplett umgebaut“, so ein Sprecher der Autobahndirektion.

Ebenfalls zu rund drei Vierteln fertig ist die zweite neue Brücke. Sie wird in der Äußeren Rittersbacher Straße gebaut. Dafür ist die alte Brücke bereits abgerissen worden. Sie wird also am gleichen Standort ersetzt, weshalb die Straße bereits länger gesperrt ist. Nun aber ist ein Ende in Sicht. Die Autobahndirektion geht davon aus, dass diese neue Brücke ab 18. November befahrbar sein wird.

gw