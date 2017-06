Angeklagter: Lieber Knast als Bewährung

SCHWABACH - Als ihn der Staatsanwalt wegen Schwarzfahrens für drei Monate in den Knast stecken wollte, regte sich der einschlägig vorbestrafte Klaus-Peter S. (Name geändert) auf. Das Urteil auf Bewährung gefiel dem Schwabacher dann aber auch nicht, da er bis Ende Oktober 50 Sozialstunden abarbeiten und bei der Bahn 120 Euro erhöhtes Beförderungsgeld bezahlen sollte. Unfair fand er das.

Symbolbild Amtsgericht Schwabach; Foto: Thomas Correll; März 2017; © Thomas Correll



Es war nicht das erste Mal, dass Klaus-Peter S. ohne Fahrkarte in einem Zug erwischt wurde. Diesmal wurden seine Personalien von Kontrolleuren der Deutschen Bahn einmal zwischen Wiesbaden und Offenbach und einmal zwischen Nürnberg und Schwabach notiert. Das erhöhte Beförderungsentgelt konnte oder wollte der 32-Jährige nicht bezahlen.

Bewährungszeit war fast vorbei

Nicht gut, wenn man unter Bewährung steht, die der Schwabacher fast schon erfolgreich bestanden hatte. Aber eben nur fast, denn es fehlten drei Monate. Und da im Vorstrafenregister von Klaus-Peter S. auch noch einige andere Einträge standen, unter anderem Körperverletzung, beantragte der Vertreter der Anklagebehörde für die zwei Leistungserschleichungen drei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Der Schwabacher, der keinen Anwalt an seiner Seite hatte, begann sich vor dem Schwabacher Amtsgericht damit zu verteidigen, dass er kein Geld gehabt habe. "Wissen Sie, wie es ist, auf der Straße zu schlafen?", fragte er Staatsanwalt und Richter. Vier Jahren sei er anständig geblieben und habe sich nichts zuschulden kommen lassen, stellte er fest. "Ich hätte die Bewährungszeit fast geschafft", sagte der 32-Jährige, und: "Drei Monate Gefängnis finde ich deshalb überzogen."

Milde gestimmter Richter

Richter Michael Schlögl war milde gestimmt, meinte, dass die Schwarzfahrten drei Monate Freiheitsentzug nicht wert seien, zumal die ausgesetzte Strafe nicht einschlägig war. Er verurteilte Klaus-Peter S. deshalb zu drei Monaten auf Bewährung und brummte ihm die Ableistung von 50 Sozialstunden bis 31. Oktober dieses Jahres auf. Die noch ausstehenden 120 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt sollte S. in monatlichen Raten zu 30 Euro bezahlen. "Wenn jetzt nur das Geringste passiert, müssen Sie einrücken", warnte Schlögl den 32-Jährigen.

So wie ihm der Antrag der Staatsanwaltschaft nicht gefalle hatte, so gefiel Klaus-Peter S. auch das Urteil des Gerichts nicht. Wegen zwei Schwarzfahrten solche Auflagen zu bekommen fand er nicht fair. "Wissen Sie was", sagte er zum Richter, "ich nehme das Urteil so nicht an – da gehe ich lieber drei Monate rein."

Mit "rein" meinte der Schwabacher den Gang ins Gefängnis. Richter Schlögl nahm das Herumgemotze freilich gelassen und gab S. mit auf den Weg, dass er ja Berufung einlegen könne.

