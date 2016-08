Angestellte von Thomas Sabo stahl Unmengen an Schmuck

LAUF - Die Kripo Schwabach hat einen Schmuckdiebstahl im großen Stil aufgeklärt. Eine ehemalige Angestellte des Unternehmens Thomas Sabo hat ihre Firma um mehr als 100.000 Euro gebracht. Sie hat bereits gestanden - der vermeintliche Verkäufer schweigt indes.

Die Zentrale von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz. Foto: Fischer, Krieger



Die 29-Jährige habe den Schmuck im Zuge ihrer Tätigkeit über einen längeren Zeitraum beiseite geschafft und ein ihr nahestehender 25-Jähriger habe ihn im Internet zum Kauf angeboten, teilte die Polizei in Nürnberg am Freitag mit. Eine Sprecherin des Unternehmens aus Lauf an der Pegnitz (Kreis Nürnberger Land) teilte der dpa mit, dass sich der Diebstahl bei Thomas Sabo ereignet hat.

Derzeit werde das weitere Vorgehen geprüft. Die Beweislast ist mittlerweile erdrückend. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden über 1000 Beutestücke sichergestellt. Die Beschuldigte zeigte sich indes geständig, der mutmaßliche Verkäufer machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und muss sich nun wegen Verdachts der Hehlerei verantworten.

