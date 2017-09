Angst vor Kontrolle: Flucht endet in Sackgasse

Junger Motorradfahrer sah Polizisten und machte schleunigst kehrt - vor 1 Stunde

KATZWANG - Weil er nach eigenen Angaben nicht angehalten werden wollte, flüchtete ein junger Motorradfahrer am Montagabend in Katzwang vor einer Polizeistreife. Erst durch sein Verhalten zog er das Interesse der Beamten auf sich.

Die Verkehrspolizisten führten um 18.40 Uhr in der Wolkersdorfer Straße auf Höhe der Ellwanger Straße mittels eines Handlasermessgeräts eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Als der 17-Jährige die Kontrollstelle erblickte, wendete er sein Krad und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwabach davon.

Der Messbeamte erfasste mit der Laserpistole das wegfahrende Kleinkraftrad und ermittelte so 88 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle aber nur 50 Stundenkilometer.

Die Streifenbesatzung folgte dem Yamaha-Fahrer in ein Wohngebiet. Am Kappelberg war die Flucht zu Ende. Er fuhr sich in dieser Sackgasse fest, konnte also nicht mehr entkommen. Der Fahranfänger muss nun mit 160 Euro Bußgeld, einem Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister sowie vermutlich mit einer Nachschulung rechnen.

