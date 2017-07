Arbeiter wird in Limbach von Bauzug überrollt und stirbt

NÜRNBERG - Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Bei Arbeiten an einer Bahnstrecke wurde ein 49-Jähriger in Limbach tödlich verletzt. Jetzt ermittelt die Schwabacher Kriminalpolizei.

Im Schwabacher Ortsteil Limbach geriet ein 49-Jähriger unter einen Bauzug. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa



Was genau auf der S-Bahn-Strecke zwischen Schwabach in Roth geschah, ist noch unklar. Die Polizei bestätigt nur: In der Nacht auf Samstag wurde südlich des Bahnhofes Limbach gegen 3.00 Uhr ein Arbeitszugführer tödlich verletzt. Der 49-Jährige geriet unter einen "langsam fahrenden Bauzug", wie das Präsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung schreibt. Auch herbeigeeilte Retter konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Warum der Mann vor den Zug geriet, ist noch nicht geklärt, deshalb ermittelt jetzt die Schwabacher Kriminalpolizei. Sie will den genauen Hergang beleuchten. Die Bahn sperrte das Gleis für den Fern- und Regional-Verkehr bis in den frühen Samstagmorgen. Auch die S2 stand bis 6.11 Uhr still.

