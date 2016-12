Auch Kleinigkeiten helfen Behinderten in Schwabach

„Runder Tisch Inklusion“ besucht Gewobau - 12.12.2016 05:57 Uhr

SCHWABACH - Der „Runde Tisch Inklusion“ ist ein offenes Netzwerk aus ganz unterschiedlich Beteiligten mit dem Ziel, die UN-Behindertenrechtskonvention in Schwabach umzusetzen.

Praxistest bei der Gewobau Schwabach (von links): Honorata Martinus, Simone Bald, Beate und Georg Weiß, Harald Bergmann und Angelika Thamm . © Foto: oh



Kontraste schaffen schon ein paar farbige Seifenspender in der Kundentoilette. Oder leuchtende Umrandungen von hellen Lichtschaltern im weißen Treppenhaus. Oder Aufkleber auf der Glastür.

Häufig helfen solche Kleinigkeiten, den Alltag für Menschen mit einer Sehbehinderung zu erleichtern. Ebenso erleichtern kleine Maßnahmen für Rollstuhlfahrer den Zugang zu Behörden, Ämtern und Dienstleistern. Eine verständliche Beschilderung beim Parkplatz zum Beispiel; Klingeln in der richtigen Höhe oder leicht gängige Türen.

Zugänglichkeit geprüft

Um den Stand der Dinge festzuhalten und mögliche Verbesserungen auszuloten, hatte die Gewobau Schwabach im November Mitglieder vom „Runden Tisch Inklusion“ der Stadt Schwabach in ihre Geschäftsstelle geladen.

Simone Bald und Georg Weiß nahmen die Gelegenheit wahr, die Zugänglichkeit der Büroräume für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte zu prüfen. Begleitet wurden sie von Beate Weiß und Honorata Martinus von der Offenen Behindertenarbeit.

„Leider gibt es bei uns keinen Aufzug, sodass Rollstuhlfahrer nur ins Erdgeschoss gelangen“, bedauert Gewobau-Geschäftsführer Harald Bergmann. „Aber immerhin gibt es ein passendes Besprechungszimmer. Und wir werden uns in jedem Fall um weitere Verbesserungen bemühen.“

Seniorenservice hilft weiter

Für nötige Umbauten können Gewobau-Mieter auch an den Seniorenser-vice wenden. Angelika Thamm hilft nicht nur bei altersbedingten, sondern auch bei behindertengerechten Wohnraumanpassungen weiter. „Wir müssen allerdings wissen, wo der Schuh drückt“, so Thamm. „Niemand sollte sich scheuen, mit Anfragen zu uns zu kommen.“ Wer nicht bei der Gewobau Mieter ist, kann sich an den „Pflegestützpunkt“ der Stadt wenden.

