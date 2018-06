Auch Schwabach meldet Vollbeschäftigung

Arbeitsmarkt quasi leergefegt - Nur noch 653 Arbeitslose gemeldet - vor 38 Minuten

SCHWABACH - Der Trend ist in Deutschland, in Bayern und auch in Schwabach intakt: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter.

Auch in Schwabach ist die Arbeitslosigkeit äußerst niedrig (Symbolbild). Foto: dpa



Aktuell: "Im Stadtgebiet Schwabach waren im vergangenen Monat 653 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 31 weniger als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der Bestand an Arbeitslosen sogar um 69 Personen zurück", freut sich Matthias Herrler, Teamleiter der Arbeitsvermittlung Schwabach. Auch für Schwabach spricht die Agentur inzwischen von "Vollbeschäftigung".

Zehn Prozent weniger als vor einem Jahr

Im Detail: Im Juni waren 257 Menschen (21 weniger als im Mai) arbeitslos gemeldet, die bei der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) gemeldet sind und die deshalb von der Agentur für Arbeit betreut werden.

Im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) ist der Bestand an Arbeitslosen in Schwabach im vergangenen Monat um 10 Personen auf aktuell 396 zurückgegangen. Im Vergleich zum Mai ist das ein Minus von 2,5 Prozent, im Vergleich zu Juni 2017 allerdings von fast zehn Prozent.

Bei Ausländern 21 Prozent weniger Arbeitslosigkeit

Eine interessante Zahl: Vor allem die Zahl der arbeitslosen Ausländer ist stark gesunken. Die Stadt verzeichnete hier einen Rückgang von 21,4 Prozent.

In Schwabach suchen vor allem Arbeitgeber aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Handel weiterhin Mitarbeiter.